香港一代性感女神叶玉卿1996年下嫁美籍商人胡兆明后便退居幕后，跟丈夫在美国生活，更先后为胡家诞下大女胡芷欣（Victoria）、次子胡可聪及幼子胡以聪，专心相夫教子的她一家在当地生活得乐也融融。

而胡家有女初长成，今年18岁的胡芷欣无论样子及身材都尽得母亲真传，拥有完美身形的她，更凭健康性感泳衣照成为超人气的星二代，虽然胡芷欣身在美国读书，但一举一动仍受到大批网民关注。

叶玉卿女儿胡芷欣（左图）承袭母亲的好外貌。右图为年轻时叶玉卿。

胡芷欣近日在美国自高中毕业，而去年与初恋兼日韩混血男友Chris分手的她，原来已走出失恋之痛，现与「翻版汤告鲁斯」Will交往。有眼尖网民发现，胡芷欣在毕业典礼中新欢旧爱3人同场出现，更大方合照，大讚胡芷欣感情处理得相当高明。

叶玉卿表示：「女儿与Will是幼稚园同学，之前一直是朋友，现在才是男女朋友。虽然女儿与Chris已分手，但我们与Chris父母都是朋友。女儿与Chris以及Will本来是一起玩的朋友，但Chris知道他们交往后都有点不舒服，没跟Will讲话，但现在已经放下没事了。」

胡芷欣与男友Ｗill

据悉，叶玉卿不仅对「准女婿」称讚有加，而且认为女儿与新欢旧爱同框不显尷尬，3人在感情上处理得宜，非常成熟。叶玉卿亦表示，她对於爱女的表现感到骄傲，不仅成功录取心中首选的大学，还获得奖学金。

叶玉卿与女儿

对於儿女逐渐长大，女儿即將读大学，而次子可聪亦有女朋友，生活重心將有所改变，叶玉卿认为自己不会失落，因为家里很热闹，她笑说：「每天忙得不得了。」並表示目前无意復出拍戏，她坦言年纪也不轻了，现在很希望可以到处游玩，看看这个世界，享受人生。