（吉隆坡13日讯 ） 首相署部长拿督阿都拉曼达兰认为，旅游及文化部长拿督斯里纳兹里和砂州旅游、艺术、文化、青年和体育部长拿督阿都卡林的舌战，不会影响中央与砂州政府之间的关係。

不过，他认为，在旅游税的课题上，纳兹里可以有更好的方式向人民解释。

「中央和砂州政府的关係不会有任何影响，这只是大哥和小弟之间的意见不合。」

然而，儘管受到纳兹里调侃为一名「资浅」的部长，但阿都拉曼达兰仍讚扬纳兹里其实是一名善良的人。

他认为，部长在一些课题上给予意见或投诉是可以的，而中央政府也一直愿意聆听。

「我们不能因为有別人发表不同的意见，就要去回应或质问人家是不是男子汉（anak jantan）。」

「不过，大家都知道，纳兹里是一名有话直说的人；我认识纳兹里，他其实是一名善良的人，而他在很久以前就已经挑起过『雌雄论』（jantan，betina）的课题。」

阿都拉曼达兰今日为世界银行集团发佈的《马来西亚经济监测：数据用於发展》报告主持推介礼后受询时，如是指出。

询及纳兹里会否与阿都卡林道歉的问题，他表示不清楚，「纳兹里可能过后会笑著和阿都卡林拥抱，这我不知道。不过，纳兹里在回应旅游税的事件上，是有点小过分。」

他说，旅游税是获得国会通过，明天举行的內阁会议可能不会特別討论此次的舌战风波，但或许会从法律的角度去进行討论。

他认同征收旅游税的必要性，以扩大政府的税收，协助旅游业缓衝政府削减拨款的衝击。

他说，身为一名掌管经济事务的部长，他个认为这项旅游税不会造成人民的负担，並相信旅游部乐意和州政府一起分享发展。

而他也相信，这笔税务不会纳入政府的统一账户，將由旅游部直接运用。