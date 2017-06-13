（台北13日讯 ） 台湾卫生福利部疾病管理署指出，2名台湾旅客上週参加旅行团到沙巴旅游后，感染骨痛热症，而台湾感染骨痛热症的病例主要是前往东南亚旅游后感染，过去1个月新增病例国家以马来西亚最多。

根据台湾《中央社》报导，台湾卫生福利部疾病管理署今午公布，当局於6月5日在台湾桃园国际机场拦截2名发烧旅客，两人来自同一个旅行团；该旅行团的旅客含领队总共有16人，是在6月1日至6月5日期间到沙巴旅游。

该署也表示，除了2人確诊骨痛热症，另有9名团员出现感冒、发烧等不適症状，但经过追踪检验后，確认並非骨痛热症，但其中5名就医诊断为A型流感。

根据该署统计，今年总共发生93宗台湾游客出国旅游感染骨痛热症病例，主要是前往东南亚国家后染上骨痛热症，近1个月新增病例感染国家以马来西亚为多，其次为泰国、越南及马尔代夫。

该署也劝请到东南亚旅游的台湾旅客注意防蚊措施，如出现流感症状应在当地就医。

此外，根据台湾卫生福利部疾病管制署网站发布的资讯，2016年总共有49宗从大马移入台湾的確诊病例，其中44宗为骨痛热症，佔绝大部分；其余2宗为兹卡病毒，2宗为急性病毒型A型肝炎，1宗为阿米巴性痢疾。

至於2017年截至6月11日期间，则总共有28从大马移入台湾的確诊病例，其中23宗为骨痛热症，4宗为急性病毒型A型肝炎，1宗为伤寒。