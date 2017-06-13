（本报纳闽十三日讯）2017年度纳闽篮总杯进入第四天赛事，主要由宿将球员组成的Madcatz，昨晚对垒年轻的THB，拼足四节方以59:55勇挫后者，为自己保住了一线四强的生机。

女子组K.Crystal和OTOS在分挫对手，各别拿下二连胜的同时，将在明晚六时卅分的变相决赛中，力争女子组后冠。

目前，B组的四支队伍中，以沙大纳闽国际院校学生组成的OTOS以二仗二胜，率先闯入四强，帝煌积一胜一负，最后一战对手为今晚八时卅分对垒THB，同样积一胜一负在手的Madcatz，则将于明晚七时卅分，对垒已积二胜在手的OTOS。

由于此前帝煌曾以86:62挫Madcatz，在净胜分的制度下，若Madcatz要闯四强，必须在明晚对垒OTOS的球赛中，赢至少十五分。

昨晚的战役中，THB一开赛打来较怯场慢热，首节以8:14落后，然次节开始表现回稳，无奈最后仍以55:59不敌Madcatz，只能饮恨沙场。Madcatz的四节具体比分分别是14:8，8:13，16:15和21:19，Madcatz终场以59:55拿下最后胜利。

个人表现方面，Madcatz陈汉伟独取24分全场最高，林健雄谢侨光各得十分；THB仅林裕捷得分破十得17分。

较早的两场女子组球赛，OTOS和K.Crystal分别以46:14和43:06拿下对手MINIONS和FALCONS，为己队订下明晚六时卅分的变相决赛之约，一争女子组后冠。