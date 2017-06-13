（布城13日讯） 首相拿督斯里纳吉表示，我国必须鑑定自己想要专注发展的领域，才能在2050年拥有全球竞爭的能力。

他指出，大马在国家经济转型时所面对的挑战，主要是在通过生產力驱动的国家经济发展，把產业转型为高附加价值產业，以及捉紧工业4.0的机会。

「2050年国家转型计划是国家的长期愿景，我希望我国能在2050年成为全球最顶尖的20个国家之一。有鑑於此，我们有必要制定短期及中期目標，才能確保我国能够达到目標。」

「我们要有能配合国家发展计划的基础，我希望国內生產总值能在2025年突破2兆令吉。」

纳吉是今日在布城首相署，与中小企业及科技业者展开圆桌交流时，发表有关谈话。陪同出席的包括大马中小企业机构首席执行员拿督哈布沙哈欣，以及大马中小型企业公会全国总会长拿督江华强。

他也表示，我国的中小企业扮演推动国家经济发展的重要角色。

「中小企业对国內生產总值的贡献，在2015年增至36.3%，而该比例在2014年只有35.9%。增加的金额则高达3856亿令吉。」

他指出，大马必须致力提高国家竞爭力，特別是提升国家生產力，而政府在5月8日推介的国家竞爭力蓝图，就是为了提高全国各个產业的生產力。

他说，2015年时每名私人界员工的生產力是4万7000令吉，而他放眼我国在2020年达到每名私人界员工生產力高达7万6400令吉的目標。

他补充，政府大胆採取数项措施，包括征收消费税、津贴合理化及减少赤字等措施，让国家经济更经得起考验，而这些努力不但受到国际评级机构认可，大马人民也渐渐明白政府的苦心，並且支持这些政策。