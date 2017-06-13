（新山13日讯 ）內陆税收局副首席执行员（合规）阿都玛纳披露，即日起，一连五天展开的税务综合行动將聚焦在建筑绘图和律师领域的个人和公司税务，预计將有2263宗税务案接受审计和调查。

他续披露，审计调查包括1461宗桌上审计和802宗外部审计，共有1274名审计员参与行动。

阿都玛纳今日上午在柔州內陆税收局为2017年第二次的全国同步举行的税务综合行动（G127B）主持推介后，召开新闻发佈会上，作出上述披露。出席者包括全国情报及分析局局长哈嘉姆拉加亚兰、柔州局长莫哈末兰利等。

阿都玛纳也提到，今年截至上週，包括个人和公司税收总额达470亿令吉。2016年税收总额则达1140亿令吉。

他透露，截至5月31日，当局成功进行各级別的审计和调查工作，税务额达44亿令吉。

实报退休金佣金

「虽然许多行业都受到经济打击，但仍有部分行业营收有不俗的表现，根据政府进行的数据，服务业公司表现不俗，有良好的营收。」

阿都玛纳说，情报与分析局將会收集与纳税人有关的各种资料，包括產业、额外收入等，作为审计佐证。

他提醒，工作人士的所有收入包括退休金、佣金等都必须如实呈报。他也不忘提醒从事网购生意的国人，也必须提呈所得税报告。

他提及，第一次税务综合行动主要是商务人口普查访问、递交拖税通告书、税务审计和调查及税务教育工作等，共有2117名官员参与审计3793名纳税人，估计税务和罚款额为19亿7600万令吉。

「在上次行动，共递交2596拖欠税务通知予纳税人，拖欠税额高达2亿1710万；共有1122名纳税人和雇主接受审计调查，涉及税务共5亿4233令吉；共有71名不诚实呈报收入的纳税人，逃税和罚款总额为2亿5845万令吉。」

他透露，71名不诚实呈报收入的纳税人包括房屋发展商、投资公司、批发和食品製造业、餐馆、承包商、书店及诊所等。

查4產业发展公司冻结逾千万

內陆税收局今年开始严厉追查逃税或不確实呈报的公司，特別行动队伍在4月份的税务综合行动中，调查4间產业发展领域包括房屋发展商和承包商的公司，並冻结其中一间公司的户头，冻结款项多达1800万令吉。

该局副首席执行员（合规）阿都玛纳透露，当局是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）採取行动，冻结原因是该公司未如实呈报所有工程的收入。

「上述4家公司涉及的税务和罚款额共9亿5842万令吉。」

此外，他指出，该局今年5月8日至9日展开的追税行动，目的是希望可更快速的追討回缴税者应缴付的税务，截至5月25日，该局共收回2337万令吉。

「该局共针对50间公司进行审计工作，截至上月31日，已有21间公司缴还逃税金额和罚款，总额达9亿7180万令吉。」

针对绿野集团执行主席丹斯里李金友的1亿2600万令吉银行定期存款，今年5月被內陆税收局冻结一事，阿都玛纳以案件还在进行调查中，简单回应。

这起案件相信与该集团旗下子公司绿野公司拖欠税务有关。