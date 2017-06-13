（本报亚庇十三日讯）本州保安单位今日向州人派发定心丸，证实至今并无接获菲律宾马拉维市难民涌入本州的消息。

沙巴州警察副总监拿督拉查鲁丁胡申与沙巴东部安全指挥区指挥官拿督旺阿都巴里，今日异口同声表示，没有接获任何有关马拉维市难民，因暴乱潜入或企图潜入本州避难的讯息。

尽管如此，拉查鲁丁指出，警方随时保持戒备。

他说，既使在开斋节期间，所有保安部队；包括警员仍然如常执行任务。

同时，旺阿都巴里指出，本州目前仍与菲律宾保持联系，以跟进事态发展。

他说，大马皇家海军已尽遣十五艘军舰在本州海岸巡弋，这对阻止难民潜入起到威慑作用。

此外，大马与菲律宾海军也展开联合巡逻行动，至今已十五次在海上哨站点碰面，并面对面交换行动讯息，以便能相互配合达到预防目的。

马菲两方从本月一日起，至今已展开了五次联合巡逻行动，在本月六日便进行两次行动，分别是在拿笃和古达地区。据悉，除了菲律宾外，本州也与印尼展开相关行动。

旺阿都巴里指出，此举是为了显示有关区域驻有我国海军。

「我们不会让难民有可趁之机，我们每日都监督马拉维的局势，当有必要时，我们会继续进行联合巡逻行动。」

除了海上的行动外，他表示，在岸上也持续与各县区保安部队展开联合行动，尤其是在开斋节期间。「至今还是好消息。」

较早时，拉查鲁丁与旺阿都巴里也代表各保安单位接收州政府派发的开斋节糕饼。