（吉隆坡13日讯） 內陆税收局近期雷厉风行追討税务，第二財政部长拿督斯里佐哈里强调，这只是常规运作。

「这是每一年的例常工作。內陆税收局管理层曾告知我，这並不是什么新的动作。」

佐哈里在接受《东方日报》访问时说，若任何人对於缴税事宜存有疑问或感到不满，可以做出投诉，甚至可以入稟法庭挑战。

「有的纳税者会在应该缴纳的税务，以及不可扣除的开销上，面对詮释的问题，他们绝对可以使用各种方法为自己辩解，甚至到法庭挑战內陆税收局。」

没针对挺希联企业

佐哈里指出，若一家公司按时缴税，根本不需要担心让內陆税收局找上门。

他说，按时缴纳税务非常重要，因为这是为了確保国家及经济能够稳定成长。

「严格遵守缴税规则將使所有企业，处在同等水平的竞爭环境，並有效帮助减少『影子经济』的產生。」

询及为何在过去並没有听闻如此大型及频繁的追税行动，佐哈里称，这是由于那些行动並没有被广泛报导。

「再加上，税务相关事宜本来就是属於比较私人及需要保密的事情，除非缴税者自己把它们公开。」

他举例，若一些上市公司的税务纷爭事宜涉及庞大数额，则需要向大马交易所（Bursa）做出业绩公佈。

此外，他也强烈驳斥，前首相敦马哈迪指內陆税收局已经盯上支持希望联盟的企业的言论。

他指出，这是个不实的指控。「这样的指控完全不正確。內陆税收局並不是在那样的基础上运作。」

「任何人若认为內陆税收局处理不当，可以书面方式向財政部做出投诉，我们会认真看待此事。」

佐哈里也强调，財政部只负责处理税收政策事宜，一切有关税收的操作方式和运作模式等均是由內陆税收局全权掌管与监督。

「內陆税收局独立於財政部的运作，所有操作事项均是在不受財政部干预的情况下，由该局的董事局监督。」

根据近期一些报导，国內多个企业家和大企业公司被追税，包括绿野集团创办人兼集团董事经理丹斯里李金友、万能（Magnum）和MK置地上市公司（MK Land）。

其中，税收局向李金友追討绿野集团旗下独资子公司绿野有限公司在1997年和1998年所拖欠的所得税， 总额高达2250万令吉；万能被税收局追討4亿7600万令吉的税款与罚款； 而MK置地独资子公司Saujana Triangle则被追税8077万令吉。