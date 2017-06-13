（吉隆坡13日讯） 关税局下达最后通令，拖欠消费税（GST）的商家在接受提醒信后的3个月，若还不缴还拖欠税款，將受到严厉对付。

关税局总监拿督苏博玛廉指出，目前共有6万2000间公司没有呈报或没有据实呈报消费税。

他说，该局已在上月发出了提醒信，要求他们在3个月內呈报或缴还消费税，否则將採取行动对付这些商家。

「我们已经对这些商家发出『友好提醒』，给予他们3个月的时间缴还，若商家在3个月后还是没有缴还欠税，执法人员將採取坚决的行动。」

他续说，关税局会採取的行动，轻则对相关公司开出罚单、提控上庭，重则將公司股东名字列入出境黑名单，禁止出国，甚至扣留相关公司进口物资至公司缴清消费税为止。

关税局总监苏博马廉。

可禁止商家出国

苏博玛廉在接受《东方日报》访问时，如是指出。我国是於2015年4月1日落实6%消费税，今年预计消费税收入为400亿令吉。

根据《2014年消费税法令》第49（1）条文阐明，若关税局总监有充分理由相信，拖欠缴付消费税、罚款、附加费或其他在消费税法令下的费用的商家，有意要离开大马，关税局总监可向移民局总监发出通知信，要求禁止有关商家出国，直到其缴清相关税务。

另外，该法令的第52条文阐明，关税局也会扣留所有拖欠税款商家的进口產品，直到相关公司缴还全数欠款为止。

法令显示关税局为追討欠税可採取各种行动，不过该法令第51（1）条文也阐明，关税局总监也可允许商家以分期付款的方式，偿还拖欠税款。