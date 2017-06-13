（亚庇十三日讯）自民党中央青年团秘书王俊仲认同首相署部长丹斯里佐瑟古禄称，东马的基督教活动应该照跑的立场，因马来西亚是一个宗教自由国家，而其他宗教能自由发展，也明文列在联邦宪法内，是宪法赋予的权利。

王俊仲强调，自民党尊重回教是马来西亚官方宗教，不过其他宗教也有自由发展权利，特别是东马两州基督徒也是庞大群体，举办宗教活动一直以来都没有受到任何阻碍。

他说，基督教举办活动并不意味着反对回教作为官方宗教的地位，尤其是原定在本月，在砂拉越巨型的「婆罗洲复兴活动」（All Borneo Revival Convocation）此前也获得国家领导人的祝福。

「我相信，回教徒以及其他宗教的信徒，也会尊重这项活动，因为在马来西亚特别是在东马，人人都崇尚平等，各宗教信徒都能互相尊重、和谐共处。」

「诚如非回教徒也会在斋戒月尊重回教徒那样，我们不会在斋戒期间，刻意在回教徒面前吃东西。在良好的教育及多元宗教的熏陶下，互相尊重彼此宗教差异，早已烙印在我们的血液里。」

佐瑟古禄日前指出，砂州教堂领导人不该取消「婆罗洲复兴活动」，因为有关会议不仅取得国家领导人的祝福，基督教徒也占东马的大多数，因此他建议这项活动应如期举行。

王氏发表文告附和说，除非是有很合理的理由，否则这项活动不应取消，特别是如果没有回教徒或其他宗教提出反对，则主办单位不应自我设限，毕竟宗教活动的权利是宪法所赋予的。

「如同我们会在开斋节、圣诞节出席彼此的门户开放活动，这些活动都不会被视为非法。特定的宗教活动是仅限信徒参与的，只要没有触犯法律，在没有反对声浪下，都有权利举办。」