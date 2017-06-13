（亚罗士打13日讯 ） 双溪大年发生一宗分尸案，一名孟加拉籍男子疑遭两名同乡室友杀害后再分尸，尸块分別塞入3个塑料袋內收藏在厨房，手段残忍！

死者阿查拉铁（38岁，合约工友）的印裔穆斯林女友于10日（週六）上门找他时，被两名室友阻拦不允许进入屋內。当时，死者女友看到其中一名室友受伤，似曾有打斗过的跡象，惟因不得其门而入，最终只好离去。

女方与男友失联数日后，于凌晨1时到双溪大年警局报案，要求警方协助寻人。

吉打州总警长拿督阿斯里说，警方接获死者女友的投报后，与她到死者租下的单层半独立房屋查探，並使用后备钥匙进入屋內。

他说，警方一进到屋內就闻到一股臭味，进一步检查后发现有黑色水跡从厨房的厨柜后面下方流出来，从而发现3包绑著的塑料袋，里面装有已遭利器肢解成多段的尸块，让人触目惊心。

阿斯里今午在吉打州警察总部召开记者会表示，死者与两名孟加拉籍室友同住在该租聘单位约5个月，事发后死者的两名室友已失去踪影，不过警方已掌握他们的身份资料，正追缉两人以协助调查。

「警方估计死者已毙命3至4天，目前还未找到任何干案凶器。 」

他说，警方欲寻找的死者室友分別是莫朱菲卡（37岁）与努（50岁），两人皆持有合法护照，在冷冻商店任职助理店员。

目前死者遗体已送往亚罗士打苏丹后峇喜雅医院进行解剖，警方將援引刑事法典第302谋杀条文调查此案。