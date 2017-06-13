（本报亚庇十二日讯）狠心妈妈竟将甫出生的男婴，以布裹身后置入环保袋，弃在苏拉曼路旁的烧椰与布丁档，任由阳光曝晒。

初生男婴被档主发现时，嘴部与眼角已遭蚂蚁咬伤，呈疲弱状态。

亚庇警区主任贞德兰助理总监证实此项消息时指出，呼吁目击将该名初生婴孩抛弃在档口旁的民众，立刻向警方报案，协助警方展开调查工作。

案发地点是位于苏拉曼路驰名的烧椰与布丁档区。

据悉，档主今早如常的前往其档口开档时，便已经发现其档口不远处，有一个蓝色的手提环保袋被弃置。

无论如何，当时他并不以为意，以为该环保袋里装置的只是垃圾。

至到今中午十二时左右，其孩子突然发现该环保袋内有东西不断的蠕动，慌忙的告诉档主。

在此情况之下，档主便趋前查看，只见该环保袋的拉链并没有拉上，袋里竟然装着一个仅以布料包裹的初生婴孩。

档主见该环保袋及初生婴孩曝晒在烈日之下，连忙将环保袋及婴孩提到阴凉处，并立刻向斗亚兰警方报案。

警方接获投报后，即刻赶往案发现场展开调查工作。

据斗亚兰医院的医药人员检查发现，该男婴乃是甫出生，以布料包裹后弃在档口旁。

初生男婴被发现时已呈疲弱的状态，嘴巴及眼角均被蚂蚁咬伤，并且已经不会哭啼。

警方及医务人员马上将男婴送往斗亚兰医院接受治疗。

基于案发地点被鉴定属于亚庇警区，斗亚兰警方亦于今午一时五十分左右，正式向亚庇警方通报。

目前该男婴尚在斗亚兰医院接受照料，情况稳定。

亚庇警方接手调查此案后，赶抵现场展开调查，并获悉并没有人看到何人何时将初生男婴弃在该处。

贞德兰助理总监亦向民众发出呼吁，任何目击者，应立刻通知亚庇警方查案官奴莎吉达：017-7240402，或任何最靠近的警署，以协助警方展开调查。