（吉隆坡13日讯）电动火车今早出现电力设备跳闸的技术问题，服务一度中断两小时左右，许多上班族与搭客被迫滯留在车站內，令行程大延误，民怨四起！

由于电动火车服务出现干扰的情况，正值上班或上学巔峰时段，班次的延误对搭客造成巨大的影响。

搭客也投诉，电动火车在面临服务干扰之际，没有及时地做出宣佈，以致许多搭客白白浪费时间在等待。

一名搭客罗小姐接受访问时指出，她今早原定从芙蓉搭乘电动火车前往吉隆坡中环总站，奈何早上9时许抵达沙登电动火车站时，列车却突然停驶，全数搭客被要求下车。

召车搭客量倍增

「我们在沙登站继续等下一趟列车，大约20多分钟后，终于迎来一辆列车，但上车后，火车并没有开动，我们在车厢內等候了约10多分钟后，又再次被请下车。」

「我们之后从广播中才知道是发生电源中断问题，但该广播不仅声量小，也非常沙哑，令搭客难以从中获得明確的消息。」

她说，为免行程再受到延误，她就即场与另名搭客一起召车，共车前往吉隆坡。据电子召车司机分享，今早召车的搭客量倍增，因此相信不少人都受电动火车服务中断影响。

「不少搭客都反映，如果马来亚铁道公司能够及时做出宣佈，如在每个站点都发佈通告，阐明实际情况，大家就会另找替代方案，不至于延误行程。」

电动火车服务在经歷抢修后，终于在早上11时许恢復正常运作。

马来亚铁道公司公关发言人西蒂今日接受访问时证实，电动火车服务于今早出现电力设备跳闸的技术问题，以致服务受到干扰，但经过抢修后，已于早上11时许恢復如常。

根据马来亚铁道公司推特帖文，今早出现技术问题或受影响的站点，包括吉隆坡中环总站至甲洞、沙叻秀至峇都急、班底达南至甲洞，以及峇都急至冼都。