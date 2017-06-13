评论: 陈海德

砂州行动党埔奕区州议员陈长锋被指持有双国籍而失去议员资格，行动党当然要负最大的责任，有趣的是火箭的动作是组了7人律师团入稟法庭挑战，而且有意转移视线，將问题推给砂州议会越权。姑且先不管对错，陈长锋到底有无双国籍的可能？

2011年州选时，埔奕区由深耕美里多年的房保德贏得，然火箭却因內部斗爭（对外称是拒绝缴党捐）將房保德开除。

隨后房保德积极加入本土派运动，2016年州选以独立人士资格上阵，却以最低票数败北。

陈长锋在去年州选从旁杀出，名不见经传，原本久已移民到澳洲从医，然而火箭最爱此类「专业人士」，不必过问党龄、耕耘、奉献等，反正就一个在外国多年的白领回国了，就在砂州火箭联委会秘书林思健的推荐下，立马就上阵。陈长锋归国之时，妻女还留在澳洲，至于他有无放弃澳洲国籍，谁也不知道。反正选民一贯「认党不认人」，管他是哪里人、从政目的是什么，投下去就是了。

澳洲承认双国籍

结果火箭保住埔奕，支持度甚高，即便火箭虽然多人败北，无法在砂州扩充势力。今年却大条了，陈长锋被查出仍保留澳洲国籍，对我国而言摆明就非法。砂州议员有无权力取消陈长锋资格，这就有再度探討的必要，而非什么政治迫害说了算，或陈长锋自己说已放弃就算的事。

不承认双国籍国家的有趣例子，如日本民进党国会议员莲舫在去年角逐该党主席选举时，被人揭发拥有台湾国籍，一时引起轩然大波。莲舫是台裔，但早已久居日本，也归化日本国籍。不过，她侥倖找到漏洞，大方承认拥有「台湾」国籍之余，也声称日本不认「台湾」是国家，所以最终无罪，隨后撤销「台湾」国籍。再以回归中国的港澳两地为例，《基本法》只对主要官员规定不得拥有外国籍。所以充斥了各种声称「爱国」的「外国人」，好比建制派的马恩国政治立场偏爱国、爱（共產）党，是一个能加入香港政党、担任山西政协委员的澳洲「中国」人，惹来港人无言以对。

反正澳洲2004年后承认双国籍，但大马联邦宪法第2节第24条第1、2款就写明不承认双国籍。即便陈长锋声称去年4月4日已放弃澳洲国籍，但程序若仍进行的话，他仍是个澳洲人。而砂州州选去年5月7日举行，会否就是为了选举而放弃！

陈长锋课题反映火箭的遴选机制是多么不堪，多么草率和无原则！其次则是我们选民的问题，让一个临时归国、称爱国，家人却住外国，还有破產嫌疑的人当选，是有眼无珠，还是我们过于天真呢？