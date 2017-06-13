评论: 罗贵玲

卫生部最近举办题为「性与生育健康」，以13至24岁的年轻人为对像群，针对主题「珍惜自己，实践健康生活方式」製作创意影片参与竞赛。一开始看到海报主题的时候，我以为政府终于正视我国缺乏正式性教育管道的问题，而举办这个活动。然而看了竞赛项目后，证实我是过于乐观。

参赛的项目分为三项，一是「性与生育」，二是「网络与性」，三则为「性別错乱」，並进一步在参赛准则里举例性別错乱的例子为男女同性恋者、双性恋者和跨性族群（LGBT）。参赛作品须涵盖三个部分，既问题和后果、预防和处理、解决方案。主办方不止没有准確的解释何为性別错乱，显然也搞不清楚性別认同、性別表达、性倾向的分別，还间接暗示LGBT群体是一个必须被「预防和处理的问题」。

不应强冠贬义花名

性別认同是一个人怎么看待自己，自己对事物的慾望、生活经验、天性、情感等。性別认同不取决于我们的性器官，而是取决于我们的脑袋。当一个人觉得自己的性器官和性別认同是不契合的，那么这个人可被称为跨性別、性別酷儿、流性別等其他相近意思的称呼。同时，要如何被称呼，也是取决于个人，那些不想被標籤或归类于任何一个群体或称呼的人，我们不应该歧视或强硬冠上各种贬义花名，间接排挤少数族群。

性別表达则是一个人在服装、外表、说话方式等方面表现性別的方式。一个女性常被认为应该具备特定阴柔气质，例如长头髮、谈吐斯文，而男性必须具备阳刚气质，例如展现强悍、勇敢。然而一个人的阴柔阳刚气质，实际上不等同于一个人的性別认同，也和一个人的生理性別（依据我们出生时的性器官决定的性別）可以是毫无关係的。

在有条件的情况下，性別表达可以说是纯属是一个人选择怎么表达自己性別的方式，或是隨著不同的文化、环境等外在因素而有所不同。

指南深化刻板印象

而性倾向或性取向则是一个人对另一个人產生情感上的吸引。举例自我性別认同为女性而对另一位女性產生了情愫，可称之为女同性恋者。这和一个人的性別表达可以是没有关係的，例如一个举止粗鲁、短头髮的女性不一定就是女同性恋者。或是一个斯文具有阴柔气质的男性，也不应被解读为是男同性恋的表现。

作为国家重要单位的卫生部，相信投入资源办这类比赛，目的是教育民眾。但要教育民眾什么——中立全面还是片面狭义的资讯？要树立一个怎样的价值观——仇视还是同理？建立一个怎样的社会——多元共存还是单元排他？这几点很重要。

除了这个比赛，卫生部在今年年初，才刚推出一份「性別问题指南」，美其名帮助医院以及其他医疗单位瞭解与性別相关的资讯，可里边內容编辑方向和影片竞赛提项目三如出一辙。这些误导內容，不但没有做到教育工作，帮助大眾更加瞭解性別和性小眾，还加以深化人们的对性小眾的负面刻板印象，巩固人们觉得性小眾是必须被纠正的「问题」，而非社会的不友善与种种打压才是问题，无疑本末倒置。

这次事件由于维权个人与团体的不满和积极发声，其中一位是曾获得美国颁发国际妇女勇气奖（International Women of Courage Award）跨性人社运份子妮莎在其面书发表意见，引起了卫生部的关注，召开会议与各相关单位和性小眾代表面谈听取意见。虽然这类型的召见会常被认为是皮影戏或是灭声招数，甚至会怀疑是否大选將近官员被施压多一事不如少一事。但难得的是这次会面確实是有成效，会面圆满结束，隔天卫生部就把项目三的「性別错乱」（Kecelaruan Gender）改为「性与性別」（Gender dan Seksualiti），也修改了在准则的註解。

俗语「知错能改，善莫大焉」，虽然一开始没做功课乱来实在不可原谅，但是卫生部在发现问题后採取的回应行动，还是值得讚赏的。当然，这不能只是停留在更改海报这一桩，而应该继续有更多的相关措施才行。

资料参考：姐妹要正义：性別认同、个人和跨性別社群媒体手册