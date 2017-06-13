以巫统为首的国阵政府在来届大选是否会继续执政？改朝换代有延续的可能吗？这个问题在坊间问问民眾的意见，这里会有不同的答案。一马公司的延烧使乐观者以为「马来海啸」的存在是可能的，但悲观者选择相信「中国因素」也许將「救」国阵度过难关。

事实一再证明，推翻一个控制国家机器、享有丰富资源的执政党很难，加上选区划分的不公平，只会难上加难。

1998年安华被捕催生的「烈火莫熄」社会运动，到2013年及2008年两届大选的「改朝换代」呼声能成功撼动国阵的根基，是因为反对党基本团结，异中求同，放下歧见，才有歷史性的突破。一对一竞选策略是有效改变政治版图的关键因素。

当时包括行动党、公正党与伊斯兰党的合作，华人社群反应不小，杂音很多，无非是因为伊党的「伊刑法」令人忧心忡忡。伊党使许多华裔无法接受，是担心原有我国的世俗体系是否会因此被「顛覆」。但当年的合作，確实为反对党的崛起创造了条件。若当时仍各自为政，尔虞我诈，反对党到今天恐怕还是无法改变国会2/3的格局，而国阵也將继续坐收渔利。

为了推翻当权者，促成现任首相纳吉下台，曾担任22年首相的马哈迪毅然退出巫统，加入反对阵营，给希望联盟「另一股力量」以取代伊党退出反对阵营留下的「真空」，此举是否能因此力撼巫统，令人关注。

我们必须认同，儘管大马號称是个多元种族的国家，但最大的族群马来人仍然是握有政治的主导力量，是其他族群暂时无法取而代之的。国阵过去会刻意捏造及渲染民联属意华裔的行动党林吉祥將当首相，就是要「唤起」马来人的「恐惧」。

从过去的「宿敌」到今天的「盟友」，马哈迪对安华的「心狠手辣」以及低估安华的「政治效应」，安华应该感受最深。常言道：政治上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。当马哈迪与安华2016年的世纪一握成为举国焦点时，彼此的恩怨是否一笑泯恩仇？

当权者最不愿意看到一个曾经叱吒风云的巫统领袖蝉过別枝，揭露当权者的弊端。毕竟曾在体制內的人更能掌握其体制运行的內幕。

要求敦马向安华道歉

反对党的结盟，彼此可能都抱持不同的理念与需求，这是反对党必须面对的现实。就是到今天，希望联盟的首相人选都有不同的声音出现，最近的热点是马哈迪是否重做冯妇，在希联取得政权后再担任首相。但这都还未定案。

报导指，土著团结党建议一旦希联註册成为政党，由该党主席马哈迪以及会长慕尤丁做希联龙头，而安华与妻子旺阿兹莎则分別担任顾问以及署理主席。希联的首相人选难產，会否出现关键的分裂，引发议论。

伊党退出民联，由土著团结党加盟的希望联盟，对需要马来人选票的反对党阵营是不可或缺的票仓，土著团结党的宗旨与结构，符合马来人的政治意愿。

来届的大选，行动党与马华谁能获更多华裔的选票，就如土著团结党与巫统谁能获更多马来人的选票一样，谁就更有机会获得执政权。当然再掌握东马的票仓就更是如虎添翼。

至今马哈迪还未对当年安华事件公开表达「歉意」，是否马哈迪没有一个「道歉」就应该与其决裂？安华的女儿努鲁努哈曾说，如果马哈迪想要与其父亲结盟，就必须承认捏造安华肛交与贪污的指控。

人民之声顾问柯嘉逊也批评希望联盟领袖，为了与前首相马哈迪结盟，可以虚偽地「遗忘」马哈迪陷害安华入狱一事。他认为，只要是重视公义以及尊严的人，都会赞成马哈迪与在野党结盟前，先要求马哈迪向安华认错道歉。

安华本身是否已选择原谅，但还没有「强烈」要求马哈迪口中的「道歉」？这或许要问反对党是否视「道歉」为不可妥协的「必要条件」或重要的「核心价值」？

安华是马来西亚反对运动最为关键的人物，可以说没有安华对政治的反扑，不可能存在烈火莫熄，也难动员马来社群的反对力量。是否选选择原谅必须以道歉为基础？大家容或可以討论，但如果过于拘泥于枝节而无法看到政治改革的迫切，是否只会扩大彼此的歧见与纷爭，以至于见树不见林？