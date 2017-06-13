评论: 杨善勇

若苹果公司的领导挺身公告天下，来年他们不再希冀佔有国际的手机市场，只愿任职三星的顾问。此事到底是否可能，只要按照常理和常识推想，读者自然可以从中判断虚虚实实所在。

伊斯兰党中央研究局主任莫哈末祖迪显然不以为读者会这么想，因此坦告国人：伊党的短期目標，不在执政中央，只求贏得5个州属，成为政府的顾问，（对国阵）构成强大的压力。

但是，可能吗？一个在朝，一个在野，在野的如何成为朝廷的顾问？设想此举可行，月亮果真如期一一攻下吉打、彭亨、登嘉楼、雪兰莪，同时继续执政吉兰丹；国阵是不是也將是他们行政和立法之顾问呢？

何况，设身处地为国阵的利益想，纳吉怎么可能愿意委任伊党的代表，指点自己如何执政的州属，甚至明目张胆地渗透两岸的政权体系，顺理成章部署未来？

对此，祖迪没有披露明细，只是略略提起伊党计划与中央合作，一同推动「成熟的政治」云云。暂且不论祖迪言下意指为何，据此可见，当前他们之所言和所行，显然是不成熟的。

一旦追溯前不久伊党署理主席端依布拉欣之言，大家想必还要为之深感困惑：国家现任的司机，只给止痛药，人民被迫依赖著他（的药方）；我们需要一个全新的司机，確保国家走向正確的方向。

对照两者所说，可知研究局主任的主张，和党之署理主席的想法，迥然不同：一个要换掉操盘的司机，一个则满意于出任五州的顾问。那么，不知何者才是月亮本来的政纲和目標？

祖迪若是，端氏则非；反之亦然。若两者皆是，必是党战略的权宜之术：所谓5州顾问，纯属一时屈身之道。一旦时机成熟，则图穷匕见：三权分立，皆要排队被伊化。