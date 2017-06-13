（檳城13日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，檳州的非法赌博现象严重，隨著全国大选即將来临，为避免非法赌博集团为政党提供金钱援助，他已下令檳州总警长全力打击州內的非法赌博活动。

阿末扎希也是內政部长，他今日傍晚在浮罗山背出席开斋活动时，在致词时强调，檳州最严重社会问题就是非法赌博活动，他不愿看见此现象在檳州继续猖獗，因此已下令檳州总警长拿督威拉蔡义来全力打击州內的非法赌博活动，这也是他给蔡义来的关键绩效指標（KPI）。

「內政部及武吉安曼警察总部將成为檳州警队的后盾，因此蔡义来可无后顾之忧打击州內非法赌博问题。」

阿末扎希也强调，隨著全国大选即將来临，他也担心这些非法赌博集团的幕后老板金钱援助政党，因此要檳州警方根据法律打击州內赌博集团。

他补充，其实打击非法赌博问题，其实也帮助华裔社会，因较多的华裔涉及非法赌博。

一併出席活动的蔡义来过后受询时表示，檳州警方早在5月就展开行动取缔及监视州內的非法赌博活动，如今获得內政部的支持，让警方的取缔行动注入强心剂，警方將持续进行应该执行的任务。

询及檳州那个地区的非法赌博现象最为严重，蔡义来则说，非法赌博经营者经常会更换作业地点以掩人耳目，因此难以鉴定特別严重的地区，惟根据警方调查，檳州最为严重的赌博是非法万字投注活动。

「非法万字是最为严重的，赌博中心则不多，主要是涉及场地和其他器材问题。」

针对非法赌博集团可能为政党提供金钱援助，蔡义来则说，金钱援助涉及的可能是贪污，需交由反贪会调查。

林冠英抨政治攻击

早在今年5月杪，首相署部长拿督斯里魏家祥也曾表示，根据內政部统计，檳城和雪州的赌博机问题严重，并已引起內阁关注，再三討论赌博机氾滥现象及指示財政部监督和管制所有进口的赌博设备。

魏家祥提及，政府发现，不仅华裔涉及，友族也成了赌博机器的受害者，因此政府须採取行动对付这些不法之徒。

不过有关言论被檳首长林冠英抨击为是针对檳城展开的政治攻击，可能试图转移其他州属的赌博问题。林冠英说，州內任何非法赌博活动，都不在地方政府管辖范围內，但一旦警方展开执法行动，地方都会充分配合。