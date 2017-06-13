（汶莱斯市13日讯）汶莱卫生部长拿督祖卡纳英医生称，2016年，汶莱达鲁萨兰国共有1万3037名捐血者，其中3,495名是新注册捐血者。

“即使有这些数字，国家有时仍面临供血不足的挑战。因此卫生部邀请更多的捐血者前来，成为常规捐助者，以确保这种供应依然充足，安全和可持续。”

汶莱卫生部长拿督祖卡纳英医生今日配合世界捐血日，致辞时如此表示。今年世界捐血日的主题是“你能做什么？现在就捐血吧！”

部长强调，捐血是人类最重要的社会服务之一，正常健康的人可在18至60岁之间持续捐血帮助他人。

“通过捐血，我们可以帮助各种有需要的人，挽救宝贵的生命。”

他续说：“一次捐血可以挽救三个人的生命。”

“无论科学技术如何进步，迄今为止，科学家们开发人造血的尝试还没有成功。”

今年世界捐血日的口号“你能做什么？现在就捐血吧！”，重点在紧急情况下捐血。

部长指出，在危机或紧急情况下，人们自然反应是“我能做什么？我该怎么帮忙？”

“创伤性损伤引起的血液流失可导致死亡，人们都不愿等到灾难发生，才能捐血，准备好的是要走的路，让有需要的人有更多的生存机会。”

另外，捐血可以帮助燃烧捐血者的热量，也可以防止血液中的铁质超载。

体内铁含量的降低与癌症风险降低有关。

定期捐血可降低患有心脏病和癌症等非传染性疾病的风险。

卫生部希望获得国民支持和加强卫生服务应急应急能力，包括在需要紧急医疗护理的患者输血血液和血液制品需求方面有足够的供应能力。

各区医院捐血中心和血库通过安全的血液管理系统，已可在舒适宜人的环境中提供捐血服务。

目前卫生部还不断与其他政府机构，教育机构，军服部队，私营部门和其他非政府组织的合作伙伴进行协调，以协调该国的捐血运动。

今天世界捐血日的全球目标与卫生部的战略重点非常相关，并且与之相一致，这些战略重点是推动“健康是大家的业务”议程，提高服务质量，预防传染病。