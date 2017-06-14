(本报美里13日讯)美里联民党团队昨晚夜访富丽华商业中心的茶室，与各饮食摊业者、食客及民众交流，交换意见及收集民意，获得民众正面的回应及支持。

该党埔奕支部主席蔡金忠受访时说，该团队选择在晚上9时才出动到当地的茶室会见人民，主要是希望可以会见不同阶层的民众，并借机会互相交流，收集不同层次的民意及民生问题。

他说，一般上的会见人民，大多数会选择在白天的时间，其实也有很多阶层的民众，因工作关系或其他因素，必须要等到晚间才有机会出来喝茶及吃晚餐，所以才会选择在这个时段会见人民。

蔡金忠说，他们长期都在为人民服务，尤其是白天时间可以跟更多的人民及选民们接触，而他们的服务大家有目共睹，甚至一些投诉都会在社交网上联系他们，而他们也会给予迅速的跟进及处理工作，所以效率方面也获得民众的认可。

他说，昨晚团队在富丽华商业中心的茶室拜会人民，得到的反馈是令人鼓舞的，因为许多民众占大部份是埔奕选民，而且是比较年轻的一群，而在逐个拜访下得到比较正面的反应，也受到一些民众的鼓舞及支持。

非补选才亮相

他说，服务人民是长期性的，非因为选举或补选才出来亮相，而他们的团队长期以来都默默的为民服务，无论是治安、民生问题等，只要接获投诉就会迅速作出处理。

昨晚联民党美里团队包括埔奕支部主席蔡金忠、史纳汀支部主席陈忻、江山河及首长政治秘书李素霞等，他们表示这次的夜访可以会见不同阶层的民众而感到欣慰，并指这次的活动取得不错的反馈与支持。