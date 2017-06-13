（新加坡13日讯） 来自马来西亚沙巴的女子来新加坡找工作，因人生地不熟，要求素未谋面的新加坡男网友带路，结果遭对方诱拐回家强姦。

被告叶俊诚（26岁）今日承认强姦、非礼和性侵女子罪名，被判入狱14年和鞭打22下。

上述案件是2013年3月4日上午9时30分至下午1时之间，发生在叶俊诚位于淡滨尼33街的住家。

案发时，叶俊诚22岁，在民防部队服役，来自沙巴的女子当时20岁。案情显示，叶俊诚2011年通过面子书结识受害女子，两人曾几次在网上聊天。

2013年2月，女子打算来新加坡找工作和租房子，主动联络叶俊诚请对方带路。案发当日早上，叶俊诚誆骗长官，称祖父进医院要求早退，以便与女子会合。叶俊诚谎称要先洗澡和换衣服，藉机把女子带回家，当时叶俊诚的婆婆也在家。

叶俊诚把女子带到房里锁上门，跟著试图对女子上下其手。女子几次向叶俊诚的婆婆求救但没人回应，在强姦的过程中，他先后换了好几个姿势后才得逞，还威胁要先姦后杀。

女子感到害怕一，无奈只得配合叶俊诚的指示，不敢再次求助。过后，女子向叶俊诚表示肚子饿，要求带她出去吃饭，没想到叶俊诚却要她裸著下体煮饭，过后在客厅第二度强姦她。

女子跟著上了一趟厕所后，骗叶俊诚说她的月经来了，叶俊诚才放过她，带她出门吃饭和送她到文礼地铁站。

女子回到马来西亚后把事情告诉家人，然后回新国报警。