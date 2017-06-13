（吉隆坡13日讯）由于投资者套利，马股科技股今天追隨美国科技股下跌的步伐，今年以来气势如虹的数只科技股在今天纷纷挤入下跌榜。

分析员相信，近期飆升的科技股，今天受美国科技股拖累，引发投资者套利离场。

市场认为，高盛早前警告投资者，科技股巨头今年涨势过大和低波动性可能令投资者忽视周期性和监管风险的警讯，是导致美国科技股隔夜下跌的主因之一。

面子书、苹果、亚马逊、微软和谷歌等大型科技股隔夜下挫，单日市值蒸发总计约千亿美元。

其中以苹果公司跌幅最大，在一个交易日內有400亿美元灰飞烟灭。

週一（12日）马股休市，本地多家科技股週二补跌，並由马太平洋（MPI，3867，主板科技股）领跌，全天挫42仙或3.15%，以12.92令吉掛收，是第1大下跌股，全天成交量为60万6400股。

东益电子（GTRONIC，7022，主板科技股）也下滑26仙或4.13%，闭市报6.03令吉，是第2大下跌股；伟特科技（VITROX，0097，主板科技股）和友尼森（UNISEM，5005，主板科技股）也分別下挫20仙或2.79%，和12仙或3.29%，各以6.97令吉和3.53令吉闭市。

捷銨科技（JHM，0127，创业板）也下跌17仙或3.09%，报5.33令吉。

半导体业前景看好

无论如何，隨著全球半导体行业4月销售延续首季气势如虹的走势，写下连续9个月的按年成长，也创自2010年9月以来的最大涨幅，促使分析员纷纷唱好行业前景。

由于记忆体市场的提振，全球半导体4月份的销售按年上涨20.9%，按月增加1.3%，至313亿美元（约1334亿6320万令吉）。同时，非记忆体產品销售也呈双位数增长。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）调整今年的半导体销售成长预测，从原有的6.5%按年涨幅，上修至11.5%。同时，记忆体和感应器的表现料超越整体领域成长，有望分別取得30.4%和13.9%的按年增长。

达证券分析员认为，半导体市场的基本面强稳，隨著手机大厂即將推出旗舰智能手机，料可支撑半导体领域下半年的表现。

该分析员建议买进马太平洋、友尼森及益纳利美昌（INARI，0166，主板科技股），目標价则分別设在15.90令吉、4.10令吉和2.40令吉。

MIDF研究分析员也正面看待科技领域的前景，並上修2017和2018年的全年销售预测。该分析员指出，主要科技產品有望取得大幅度增长，尤其是记忆体领域料增加30.4%。

「中国政府近年投注巨额资本预算，以支持国內半导体领域发展，对於推动当地半导体需求方面扮演关键的角色。目前为止，中国佔全球总销售额的1/3，同时也是大马半导体產品的主要出口市场。」

展望未来，分析员认为，隨著晶圆代工厂的投资强劲增长，中国的半导体领域销售强劲成长，將提振全球半导体销售。除了智能设备，该分析员也相信，汽车、医疗设备和存储系统领域对半导体的需求，未来都会健康成长。

整体而言，达证券和MIDF研究分別给予半导体领域及科技领域「超越大市」与「正面」投资评级。