（本报诗巫13日讯）“到了今天5年了，我对我先夫的感觉还是一样的，我现在还是很想他，每天都祈祷希望他在天上可以照顾我和孩子，我真的没有什么原因要害他。即使我们有吵架，但我一直都还在希望我们的感情、家庭及婚姻，还能维持下去。”

陈文达律师问被告还有什么要补充时，被告作出上述的表示，并说自己是多么的仰慕死者，死者就是他的一片天空，并再次强调自己和张晋源没有超出朋友的关系。

她今午在庭上自辩时说，她没有理由为了要与张晋源在一起，而唆使他去谋害自己的丈夫。而且，案发之后，她就向公司申请调往古晋分行工作。

她也说，虽然同意和死者离婚，但为了孩子，她希望两人离婚后还可以做朋友。甚至希望离婚后，两人还能破镜重圆。

“我没有理由这样做，因为没有人想要做寡妇！”

在吉隆坡一教堂认识

被告说，她与死者是2001年上学院时认识的，两人是在吉隆坡的一间教堂认识。两人认识了2年，交往了3年后就结婚。

被告也说：“没有理由我不爱他。我真的没有什么原因要害他。”

被告也表示，与控方第五证人林和银、第9证人黄茂旺、第10证人谢文飞及第11人谢文羽完全不认识。

她也说，自己本身从来没有向张晋源提起婚姻问题，也没有要求张氏‘聘请’他人谋害丈夫。

在副检察司莫哈末菲拉尼斯吉的盘问下，被告指儿子出生后的10个月，因为自己要上班，而且找不到保姆，所以儿子就送往古晋给自己的母亲照顾。

被告也说，在其母亲照顾儿子的期间，她每个星期都会去古晋看儿子，而死者则每隔2、3个星期就会去古晋看儿子。

她也说，在把儿子接回诗巫之前，经常会协助家婆在夜市的生意，尤其是在有节庆人多的季节。