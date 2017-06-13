（本报诗巫13日讯）被告林咸慈自辩时强调，她和张晋源（潜逃中的被告）仅是工作上来往的朋友，两人不曾独处过。

林咸慈指，本身是在银行信贷部门工作，而张晋源在该银行有汽车贷款，且他也从事二手车买卖，所以张氏常向她帮忙检查户口状态和二手车相关资料。另外，因为张氏有协助他人缴付交通局的罚单，所以若有朋友或同事需要缴付罚单时，她（被告）就会介绍给张氏。

被告说，张晋源是其银行的客户，如果他车期过期未交付，就会负责打电话提醒之，并强调两人之间仅有工作上来往的朋友，没有发生任何关系，也不曾和张晋源独处过。

林庆初律师也向被告提及控方第16证人余恭荣（译音）供证时曾指，看到她和张晋源之间的互动亲密就像情侣一样，甚至还撞见两人在客厅亲吻。

林咸慈表示，当天她、张晋源、及另外两名友人Annie Wong及余恭荣，四个人在她家，为即将要去澳洲工作的Annie Wong 办了一个小惜别会，四人一起在客厅聊天。

交头接耳被误为亲吻

被告进一步说，她不懂为何第16证人余恭荣会看到她与张氏亲吻，并相信是两人在交头接耳讲话时的角度关系，而导致证人误以为二人在亲吻。

被告强调，她与张晋源没有接吻，两人只是普通朋友的关系，大家对彼此都没有感觉。

她说，当天小惜别会是在2012年4至5月期间的某一天晚上7时开始，儿子刚开始也和他们一起在客厅。一直到晚上9时许，被告就先带儿子上楼睡觉。半个小时后，被告再次下楼陪伴3人聊天。一直到晚上10时30分至11时，因为有人要睡觉，所以被告就带了其中1人上楼睡觉，另外2人则睡在客厅。

被告也说，隔天早上约6时起身下楼时，看到第16证证人准备好大伙的早餐。大家吃过早餐后，第16证人也先离开去上班。另2人因为上班时间较晚，因此她与其他二人在客厅聊天，大约7时30分就离开了。

被告借5000缴屋贷车贷

律师向被告提及，第16证人余恭荣供证时曾指，被告向他借了5000令吉。被告也表示确有此事，钱是用来缴付屋期及车期。

针对丈夫过世后有得到什么好处？被告表示没，因为新屋子原本就是在她自己的名下，屋期从开始都是由她负责。但遭警方逮捕后，因为她监狱里，没有能力还屋期，所以只好将房子卖掉。

她说，汽车虽然是丈夫名下，但后来丈夫表示因为被告也有份使用该汽车，所以被告也需要分担该车期，因此她也需要帮忙缴付车期。案发后，也因为没有能力缴付汽车贷款，所以该车子较后也卖掉了。

另外，关于死者生前购买的保单，被告表示，她只知道其中一份保单受益人是其家婆。