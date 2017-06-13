（本报诗巫13日讯）“事隔5年，我还是很想他（黄政贵）！”被告林咸慈今日在高庭自辩时，看到律师展示的相片时，摸着呈堂的相片，伤心的掉泪。

她表示，案发当晚看到死者浑身是血时，吓得她六神无主，只想到问丈夫那里痛和打电话求救。因为从没看过那么多血，她也一直叫死者撑住等救护车的到来，不要合眼，不要丢下她和孩子。

她说，打完电话不久后，就听到楼下有汽车鸣笛声，然后就接到三舅的电话。于是她就抱着儿子下楼用遥控器打开篱笆门，看到三舅、三舅母、他们最年幼的儿子及二舅。当时，她就抱着儿子站在客厅沙发处，而他们就上楼探查情况。

她也说，过后其家婆等人也陆续到来。

在律师的引述下，被告告诉法庭，相信救护车当时找不到住址，而致电给林咸慈，以询问其住家的所在处。因此，救护车当时较晚抵达现场。

当救护车抵达现场后，被告看到救护员们手拿着急救箱上楼。不久后，救护员下楼并向她道歉，指其丈夫已断气。

哭诉救护员为何迟到

被告指，当时她一边哭着一边质问救护员为何这么慢才抵达，而救护员也不断的向她道歉。

被告形容自己当时感觉快晕厥，感觉像只是一场梦，因为一切都发生得太快了，无法接受事实。

过后，她也看到警员陆续抵达，杨俊贤副警监及王国豪警长当时也向她问话。

她说，看到丈夫的遗体装在黑色尸袋被抬下楼的瞬间，整个人都快崩溃了。

她表示，自己当时大声哭喊着说：“爹地，你答应我们的要带我们一起去吉隆坡玩的！主啊！为何有这样的事情发生！”

她形容自己当时情绪崩溃，整个人无力的跌坐在地上，较后有警察扶她起来。

被告也说，事后不知道自己哭了多久，有警察叫在屋外等候的亲友进来，帮她收拾些东西，并将家里的钥匙交给警察。当晚她和儿子也在三舅的家休息。

林庆初律师也在庭上向被告展示呈堂的相片，被告解说该相片是在医院的太平间拍摄的，相片中的她在哭泣，因为她很想念他。

被告此时用手摸着那呈堂的相片，伤心的落泪。并在律师的引述下说：“事过5年，再次看到这些相片，我还是很想他。”