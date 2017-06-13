（本报诗巫13日讯）被告林咸慈指，婚姻辅导课程中断后，死者坚持要与她离婚，否则将入禀法庭申请，被告为了不让两人因此反目成仇，就无奈的答应了死者的要求。

被告指，与死者之间的婚姻关系是在2011年开始恶化，死者每周在家陪伴她和儿子的时间越来越少。她曾经与死者商量，要求他多抽点时间来陪伴家人，惟死者告诉他：“我很忙！”，并叫被告自己照顾儿子。

在律师的引述下，被告告诉法庭，当时曾经听到外面的谣传指，死者与其前女同事关系不寻常，经常陪着她去吃午餐等。

她说，虽然听到外面的这些谣传，但她没有去理会，因为相信丈夫对她是专情的，依然还是爱着她的。

不相信‘前女同事’破坏婚姻

她也指，当时自己觉得是名‘前女同事’比她年长几岁，相信自己的婚姻不会因为该名‘前女同事’而亮红灯。

被告也致电向父亲诉苦指，觉得两人的婚姻好像出现了问题。而父亲劝她尽想办法解决，两人好好商量。事后，其父亲和小舅也建议她去参加教会的婚姻辅导课程。

被告说，其小舅告诉她该婚姻辅导课程蛮有效应的，并协助她和死者注册了在怀安堂的一个婚姻辅导课程，全课程共有7堂课，每周一堂课。

被告表示，为了要挽救两人的婚姻，就与死者商量，并请求他和她一起去参加该婚姻辅导课程。参加第一堂课时，被告曾表示是否要开车去接死者，但死者表示不需要，并说两人直接在教堂会合。

被告说，参加第一堂课程时，牧师给了两人一个私人空间，希望两人可以说出各自的心里话，惟死者却沉默不语。后来，牧师也建议两人每周一起用餐的时间至少三次，以促进之间的关系。

被告表示自己曾多次约死者一起用午餐，惟死者每次都没有应约。

死者拒参加婚姻辅导第二课

被告指，在第二堂课开始前，死者就向她表示不愿再去参加该婚姻辅导课程了。基于该课程是两人的课程，而死者拒绝参加，导致第二堂课就此泡汤。

后来，教会又给予机会，让两人可以补上该课程。于是，被告就一直请求死者再次去参加，死者虽然最终答应了，但却是心不甘情不愿的感觉。

她表示，在第三堂课来临前，无论被告如何请求，死者都表示不愿再去该婚姻辅导课程了，并表示要与被告离婚。

被告说，她为了孩子，为了要挽回自己的婚姻，为了不让这个家破碎，就一直苦苦哀求被告不要离婚。惟被告却坚持要离婚，倘若被告不答应，他将会入禀法庭申请离婚。

被告说，为了不让两人因此反目成仇，只好答应死者的要求。死者告知，安排好律师方面的手续后，被告签名即可。

林庆初律师指，控方第13证人，也就是死者的母亲曾经在庭上供证时指是林咸慈当时拒绝去婚姻辅导课，原因是为了要与张晋源一起去瑜伽课，并问被告是否有此事？

被告回答说，那是不对的，没有这样一回事，并强调那是她要求去上该辅导课的，而且瑜伽课都只有女生，没有男生。