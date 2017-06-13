（本报诗巫13日讯）诗巫人联党柏拉旺支部青年团将于7月22日举办“为砂拉越奔跑”活动，以庆祝砂拉越独立日。即日起接受报名，直至7月7日。

该活动筹备会主席林靖凯是在今日的新闻发布会上作出有关表示，他说，该比赛分成3组，即男公开组、女公开组、家庭趣味组。男、女公开组的路线长约7.22公里，家庭趣味组为722公尺。起跑点都是第二期城市广场，男、女公开组的起跑时间为7时22分，家庭趣味组为8时。

至于活动路线，男女公开组是从城市第二广场起，跑经土地测量局、过甘榜南甲，经诗巫电台再折返到起点。至于家庭趣味组则是经土地测量局后折返原点。

男女公开组的报名费为50令吉。家庭趣味组的话，每个大人可以带1至2名孩童一起跑，所以1个大人加上1至2名孩童为一组，每组征收报名费50令吉。每名参赛者只要跑完全程，就可获得一枚奖牌，且随着报名，每名参赛者都可获得1件T恤、1瓶水及一份幸运抽奖的机会。在颁奖礼现场现也将备有30份礼品，作为幸运抽奖之用。

在奖励方面，男女公开组设有第一名至第六名。除了奖牌，第一名将获得722令吉、第二名将获得500令吉、第三名可获得300令吉、第四名到第六名为100令吉。至于家庭趣味组的话，同样设有6份奖励，即6份礼篮。

下月17及18日缴报名费

所有已报名的参赛者，也受促于7月17日及7月18日到人联党柏拉旺支部办公室索取报名表格及缴交报名费。报名表格也可以自行影印，或在脸书上搜寻Michael Tiang，即诗巫人联党柏拉旺支部秘书暨首长署政治秘书程明智的脸书，他也会在之后陆续上载有关“为砂拉越奔跑”相关讯息，以及报名表格。

722当日各组比赛的挥旗礼主宾为诗巫人联党柏拉旺支部秘书暨首长署政治秘书程明智。程明智在会上也表示，他曾在2015年提出应当要把722列为砂拉越公假，现在722已被列为砂拉越独立日，而全砂子民也是第二年庆祝722。“722对砂拉越人来说，是一个很有意义的日子。柏拉旺支部青年团也是因此举办了为砂拉越奔跑的活动。”

该活动除了在诗巫举办，在古晋、美里及泗里街也会同步举行。程明智表示，这个活动将在7月22日当天上午7时22分同时于诗巫、古晋、美里及泗里街进行。只是承办单位为各地不同的支部，且活动进行方法也可能稍有不同。另三地的主办单位也在近期作出新闻发布。

若对活动有兴趣者，可以联络筹备会主席林靖凯，手机号码：013-8112969及017-6978771，或可到人联党柏拉旺支部办公室谘询详情。