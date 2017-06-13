（诗巫13日讯）行动党砂州副主席兼柏拉旺区州议员黄培根认为，这几天闹得沸沸扬扬的联邦文化和旅游部部长纳兹理和州旅游部长阿都卡林的骂战可能与埔奕补选有某种不可言喻的关系。

他说，双方因为酒店旅游税政策而陷入骂战。一边说没有拨款却要税收，而另一边则说其实收到的旅游税是分成3份（西马半岛，沙巴和砂拉越各一份）。接着就是阿都卡林说纳兹理没有尊重砂拉越在大马协议下的权利。而纳兹里却问，“为什么砂拉越国阵国会议员和砂拉越内阁部长没有在国会和内阁里反对哪个旅游税？”

他称，砂拉越州政府决定退出联邦旅游局来做出好像是抗议的行动，得到许多砂拉越子民的支持。偏偏州部长阿都卡林最后却说“其实砂拉越旅游局退出联邦旅游局和旅游税毫无关系，只是时间上的巧合罢了。”

塑造捍卫主权假象

“砂拉越政府其实打算似以强悍作风在向联邦下马威以捍卫砂州权益做一出戏给砂拉越人民看，而纳兹理就尽量配合砂拉越政府。国阵此举可谓一举两得，纳兹里在巫统党内可以塑造英雄形象，而阿邦佐领导的砂拉越政府也可顺水推舟的塑造捍卫砂拉越权益的假象，并炒作本土情绪以钓取砂拉越人的选票。”

黄培根称，也有政治观察员怀疑这出戏和将可能举行的埔奕补选有不可分割的关系因为砂国阵知道陈长锋医生被革除议员资格对埔奕选民是一种侮辱而国阵怕在补选面对选民的反弹所以必须演一出戏来改变他们的看法。而砂拉越自主权又是砂拉越人民最注重的课题所以不排除这出戏的演出时间和埔奕补选在7月4号有特别的关系。

他发表文告表示，砂拉越政府表面上打着捍卫本土权益的旗帜，但是代表砂州的国阵国会议员在国会内却与巫统暗渡陈仓不断支持联邦政府，其中最令砂拉越不能释怀的就是在把砂拉越从三邦之一贬成13州之一。总之，旅游税收法令若没有砂国阵国会议员的支持根本就不可能会通过及实行。

促请首长厘清疑虑

他促请砂首长阿邦佐立即出来面对砂拉越人民，并厘清以下疑虑：

1）砂旅游局退出联邦旅游局是否就能解决旅游税的问题？如不，砂拉越政府有什么对策解决这个将严重打击砂拉越旅游业的旅游税？

2）为什么砂拉越的7位联邦部长在法案提呈前没在内阁里提出反对？没有他们的点头，旅游税法令根本不能够以政府法令在国会题呈。

3）为什么今年4月在国会寻求通过2017年旅游税法案时，来自砂国阵国会议员皆没参与辩论而任由法案通过？

4）阿邦佐是否敢向联邦索回过去几十年砂拉越被侵蚀的权益，如：20%石油天然气开采税，50%在砂拉越征收的税务，教育，医药和警察的自主权等？

他说，行动党肯定全力支持一切捍卫砂州权益的政策，遗憾的是那些口口声声自称为“本土政党”的砂国阵，虽然有足够的代表在联邦内阁和政府甚至足以否决任何不利于砂拉越的政策，但是他们却罔顾和典当砂州人民的利益。

黄培根吁请砂拉越人民理性分析砂拉越的政局，而不要轻易被砂国阵所炒作的本土情绪的政治把戏所蒙蔽而做出错误的抉择。