（诗巫13日讯）行动党南兰区国会议员刘强燕批评砂州政府与联邦旅游部长之间的骂战，只是一出政治戏码，旅游税的问题迄今仍然悬而未决，砂拉越还是被列入税务征收的范围内。

她认同砂拉越即日起退出大马旅游促进局，并从该局撤出代表的做法，因为砂州需要拥有本身的自主权。惟令人遗憾的是，砂州政府并未给予广大子民一个肯定的答案，即退出旅游局后，问题解决了吗？我们是否不需要缴付旅游税？

“我不认同旅游税的实施，因为不仅是外国人，本地人包括商人以及携带孩子在国内旅游的家庭，也成为征税的对象。羊毛出在羊身上，最终马来西亚人才是旅游税其中最大的缴纳者。”

“我非常讨厌联邦旅游部长纳兹里讲话的态度，以及高傲、嚣张的口气，也不同意这种作风，尤其对方还是一位资深部长。同时，也因为砂拉越和沙巴国阵国会议员的支持，国阵才能组织联邦政府，纳兹里才有官做，我不晓得他的嚣张是否抱着主子的心态。”

刘强燕国会议员发表文告表示，砂州与纳兹里有关旅游税争执的焦点，在于阿都卡林说，联邦在实施税游税时没有谘询砂州。但是纳兹里却戮破这种的说辞。

砂拉越联邦部长没反对

正如纳兹里所言，为什么在法案还未成形，于联邦内阁提出时，砂拉越在联邦的正副部长包括旺朱乃迪、法迪拉尤索夫、里察烈、南希、罗哈妮、佐瑟恩都鲁及阿力山大等11人没有提出反对，反而支持联邦政府征收？

“砂州人民要问的是，这11个正副部长既然在提呈国会之前同意了，提呈国会之后，砂州25个国阵国会议员也支持了，现在的战骂不是政治戏码又是什么？”

刘强燕说，当知晓砂政府要退出大马旅游局时，相信砂州子民都兴起砂州政府不是好欺负的感觉。“我们可以说硬起来了，但是过后我们又看到，阿都卡林又软下来，并声称退出大马旅游局只是巧合，他们早已做出有关决定。”

她强调，砂州子民并不希望看到这件事情只是“闹闹闹”，只是一场政治戏码，闹好过后最终还是向巫统妥协。

“砂州一路来被巫统视为定存州，在我们的利益大前提下，砂州应该要让巫统了解，我们并不是定存州。并且在某些课题上，要敢敢的说不，要拿回我们的自主权，而不是像上次那样，砂州的州议会已通过要索回20%的石油开采税，然而，到今天已经没有任何下文。”

砂国阵先支持后反对

同样的情况亦反映在消费税事件上，砂州的联邦部长在内阁里支持，25位国会议员在国会里支持，然而，在施行后，国阵成员党却在外反对，刘强燕询问，这是基于什么政治逻辑？

她认为，砂州国阵在国会里共有25位国会议员，砂拉越政府其实拥有足够的本钱与巫统谈条件，包括旅游税和石油开采税等，毕竟联邦国阵需要他们的支持，才能组织政府。

“倘若砂州25位国阵国会议员无法办捍卫砂州的权益，我认为，砂州国阵政府应该考虑退出国阵。如此，巫统在维护联邦政府权力的前提下，必然不会轻视砂州政府的诉求。”

“行动党全力支持一切捍卫砂州权利的政策，包括旅游税和石油开采税，以及索回砂州自主权等。行动党不会像砂州的联邦部长和国阵国会议员，在内阁里支持，在国会里支持，却在国会外演戏。”

刘强燕国会议员呼吁广大的砂拉越人民，透过本身手上的权力，与行动党共同努力，摒弃任何向巫统“卑躬屈膝”的政治行为，创造富有感性与尊严的砂拉越新政治文化，将砂拉越的命运掌握在我们的手中！