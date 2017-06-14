（本报诗巫13日讯）泛婆大道工程进展顺利，当中9个工程配套进度比预期的快。

“泛婆大道共分为12个工程配套，所有的工程都已展开。”

联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索如此表示，当中9个工程配套的进度是超前。

这9个工程配套包括雅包至峇贡工程目前已完成29.5%（预定是27%），超前2.5%；Telok Melano至三马丹完成24.5%，（预定是13.4%）；三马丹至Sungai Moyan Bridge和 KSR完成0.8%（预定是0.2%）；Pantu intersection 至Batang Skrang完成11.9%（预定是0.6%）；Sungai Awik Bridge至民丹莪完成0.7%（预定是0.1%）；民丹莪至Sungai Kua Bridge完成7.2%（预定是3.3%）；Sungai Kua Bridge至Sungai Arip Bridge完成1.2%（预定是0.7%）；Sungai Arip Bridge至民都鲁机场完成1.2%（预定是0.73%），以及Sungai Tangap至Pujut Link Road完成2%预定是0.1%）。

3工程地势问题延迟

唯拿督斯里法迪拉尤索指出，当中有3个工程配套进度有一点延迟。

“这是因为地势的问题，不过，相信工程进度可以追回。”

这三个工程配套是西连交通圈至Pantu intersection完成5%（预定是6.4%）；Batang Skrang至Sungai Awik完成1.2%（预定是1.5%）；Nyabau FlyoverBakun intersection至Sungai Tangap完成1.8%（预定是2.2%）。

他于昨晚受邀出席假诗巫伊斯兰福利信托委员会礼堂举行的“诗巫土保党开斋晚宴”上受询时如此表示。