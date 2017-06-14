（本报古晋13日讯）来自古晋的南洋华侨技工，二战抗日英雄廖平（原名廖金汉）昨日于加拿大多伦多逝世，享年98岁。

廖平是于1919年10月6日出生于古晋青草路的盐柴港新安客垦场。小时在盐柴港的嘉伦学校念书，后转读古晋镇的大同学校，和父亲廖立章住在亚答街店中。

大同学校毕业后，他报名读圣多玛英校，后在福建学校当过短期的教师，也活跃于筹赈祖国难民活动，筹组“菲菲社”，其会员大部分乃在校的英校生和华校生。

曾任砂机工队队长

他是参加古晋回国机工队的第2批抗日英雄，于1939年从古晋出发，全队约20人包括冯增标和张天赐，而廖平为砂拉越队队长，也是7月3日由新加坡出发的第7批（118人）南洋技工的领队。

廖平一直都在军队中工作，有时调到前线，有时留驻后方。在陆军54军14师，担任政工大队的大队长，陆军官阶是上校，经常出生入死。

到了中英美3军联合在西南部史迪威线并肩与日军作战时，廖平加入远征军部队，先到印度，后到美国接受空军作战训练，也曾经担任任何应钦将军访美时的同译员。回中国后，仍加入中国各军团服务有年，担任过师部政治部主任等要职。

2015年中颁发勋章

抗战胜利后第3年，他才回到砂拉越任职驻新加坡婆罗洲航空公司，来往砂拉越、沙巴与新加坡之间，后与友人在新加坡合创侨中旅行社，定居于新加坡，并在70年代移居加拿大。

为了表扬南洋华侨技工，中国政府在2015年配合世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年颁发勋章给廖平，并在2016年由中国驻古晋总领馆移交给廖平的弟弟廖荪禧。