(本报古晋13日讯)天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪表示，担任内阁部长的砂拉越国会议员不能够反对国阵在国会上的决定。

他表示，这是所有共和联邦国会都采用的集体责任。

“担任部长的砂拉越国会议员不能够反对政府的法令(旅游税法令)。这是所谓的集体责任，在所有共和联邦国家使用。”

他说：“如果你想知道为何砂拉越国会议员没有发言反对该法令，你应该询问没有部长职的国会议员。”

也是山都望区国会议员的旺朱乃迪是针对一些人质问，为何砂拉越国会议员在国会上没有反对该法令时，做出上述谈话。

旅游税法令于在最近举行的国会中通过。在该法令之下，住宿5星级酒店的游客必须缴付每房每夜20令吉的税务，4星级酒店的税务为10令吉，1至3星级酒店的税务为5令吉，廉价酒店的税务是2令吉50仙。

州旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林最近公开反对该法令，并表示政府在实行该法令之前，必须先跟砂拉越讨论。他表示，推行该法令违反了1963年马来西亚合约的精神。

西马将贡献更多

然而，旅游与文化部长拿督斯里莫哈末纳兹里则表示，砂拉越将可从该新税务中受惠，因为它将平均分配给3个地区，即西马、沙巴及砂拉越。西马将贡献更多，因为它拥有较多5星级酒店。

纳兹里表示，该法令在联邦内阁讨论过，并在砂拉越国会议员出席的国会中辩论。

最新的发展显示一些人质疑为何砂拉越国会议员没有在国会辩论中，反对该法令。

当记者访问鲁勃安都区国会议员雅劳巴达时，他表示，不是所有砂拉越国会议员都支持该法令。

他说：“我们聆听了该法令的汇报，一些砂拉越国会议员同意该法令，因为纳兹里表示，它将惠受砂拉越，因为它将分成3份，即砂拉越、沙巴及西马。”

然而，雅劳巴达表示，在实行该法令之前，联邦政府应该首先向砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里进行讨论及寻求批准。