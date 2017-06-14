(本报古晋13日讯)砂中央医院院长钱仁兴希望政府当局在即将来临的中期审查中，考虑提高分配予砂中央医院的拨款份额，以改善中央医院医疗设施不足的问题。

他指出，砂中央医院每年开销高达5亿令吉，其中60%为支付薪水和津贴，2亿令吉充作运作开销。

他说，尽管该医院每年能获得政府部门所拨出的款项和医疗器材，还是不足以应付日渐增加的病患需求。

他表示，部分医疗器材的使用期受到限制，一般上只有7年期限，一些器材虽然在更换零件之后可重复使用，但不是所有的零件都可以轻易寻获，对维修和零件替换工作造成影响。

钱仁兴是于今日接待大马伊斯兰福利机构砂州主席拿督哈尼法泰益到访中央医院，并颁发斋戒月援助金及移交医疗器材活动上致词时，如是表示。

他说，目前砂中央医院拥有4500名职员，其中护士占1800多人，医生约有1000多人。

盼各界捐助

钱仁兴说，该医院每一年都向政府当局提交替换及添购医疗器材的要求，惟并不是每项申请都能获得当局批准，因此该医院希望非政府组织及私人企业伸出援手，透过捐助的方式，帮助医院增添设备。

他说，院方理解5亿令吉是个庞大的数目，而且政府医院为人民提供可媲美专科医院的医疗服务，仅收取低廉的医药费，因此院方希望政府当局可以拨出更多款项，以便让该医院能为更多病人提供服务。