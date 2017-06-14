（布城13日讯）首相拿督斯里纳吉指出，基於大马人口平均寿命预计会从75岁增至85岁，相信到了2050年，退休公务员会从现有的77万5000人，倍增至150万人。

他表示，这股趋势会加重政府拨给退休公务员的退休金款项，去年的拨款达203亿5000万令吉，到了2050年料会增加至1000亿令吉。

「政府正在研究这项趋势，以及对国家未来带来的巨大影响，以便针对政府实行的政策和制度作出修订。」

纳吉今日在首相官邸与2000名退休公务员一同开斋时，如是表示。出席者包括首相夫人拿汀斯里罗斯玛和退休公务员基金会主席丹斯里雅瑟。

纳吉也是財政部长，他指出，这项趋势会对国家的竞爭和生產力带来重大影响，即出生率逐渐下降，使大马成为老人国。

「我们必须要有2.1%的出生率，但目前我们的出生率下跌至1.9%，意味著社会陷入老化状態。」

他指出，日本的经济增长缓慢，是因为社会陷入老化状態，进而改变日本的结构。

因此，他认为，如今必须集思广益来修订国家政策。

「对医疗费用的影响是什么，或者退休人士是否拥有足够的储蓄来过舒適的生活。」

「退休公务员的收入或许会比私人界退休人士更可观，儘管我意识到，有些退休公务员也被迫面临一些挑战。」

他强调，政府会一直照顾退休公务员的福利，並希望他们能够继续与政府奋斗。

纳吉表示，自他在2009年担任首相后，政府已改进退休公务员福利计划，包括那些在1991年4月12日后受委並已选择性退休的公务员退休金计算期，可从55岁算起。

此外，他指出，公务员可领取的退薪金从12年半延长至20年，同时，退休金每年会提高2%。