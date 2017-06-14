通常电脑用户点选不明网址、下载非法来源的档案、或不小心安装恶意程式等，才导致电脑中毒。不过趋势科技（Trend Micro）最近发现，只要把滑鼠游标移动至PowerPoint投影片档案内的超连结图片或文字，就会感染到最新的木马病毒，因此建议用户平常多使用「保护预览功能」（Protected View）加以防范。

根据趋势科技官方部落格文章指出，骇客会把含有「TROJ_POWHOV.A」恶意程式的档案透过电子邮件传送给电脑用户，这些邮件看起来相当「正常」，如平常生活中常确认的购物清单、发票明细，或是一篇简单的会议大纲报告，包装成PowerPoint投影片的模样供人下载读取。

打开这些含有恶意病毒的档案后，就会看到画面上写着「Loading… Please wait」（读取中，请等待）等字样，即使用户根本没有点击这些「超连结」，滑鼠游标一过去就会自动安装恶意程式，木马病毒瞄准电脑里的所有个人资料、信用卡资讯及银行帐号密码等隐私档案。

趋势科技指出，这款新型木马病毒目前已出没在欧洲与中东地区，包括英国、波兰、荷兰与瑞典等国家，部分制造业、教育业、物流业已深受其害。建议的防范方法是使用微软电脑内建的「保护预览功能」（Protected View），在唯读模式下读取档案内容，就能降低感染的风险。