（本报古晋14日讯）以“扶助贫困”病黎为对象的马来西亚善心组织，今天移交马币5000令吉予身患糖尿病，以致左脚被截肢的古晋求助者夏其华，以助其一家人渡过生活难关。

据悉，求助者夏其华在左脚被截肢之前，是承包伙食，即太太在家煮好后，由他送往订户的住家或办公室。

岂知，在2016年9月间，他的左脚被类似蚊虫咬伤，之后伤口就像受感染般，一直恶化。

当时，他看了两个多月的医生，而且也注射了多支药物，但伤口始终无法复原，甚至于最后被院方验出患有高血压及糖尿病。

在今年1月中旬，夏其华被安排进入古晋砂拉越中央医院治疗，并在治疗期间，被医生告知，其左脚必须截肢。截肢之后，他前后住院18天，并于2月2日才被允许出院。

出院后，行动不便的他，以轮椅代步，无法驾车，所以无法再送伙食。

至于他的太太，因为要照顾他和儿女，无法到外面工作，目前只依靠长女在外工作，以微薄的入息来维持一家生活开销。

求助者夏其华育有两女一男，除了21岁的长女刚在一间面包店工作之外，次女（17岁）及唯一的儿子（14岁）皆在一间国中读书。

目前，居住在古晋万福路组屋的夏其华一家，每个月约需生活费马币2000令吉，他的生活开销包括了屋租每个月马币350令吉，水电费约马币180令吉。

求助者甫在上周才领到OKU（特殊人士）卡，所以暂时未知福利部每个月将发予多少援助金。

另一方面，求助者已向古晋砂拉越中央医院提出申请，希望院方能为他安装义肢，但至今还不知何时可以被安排到义肢。

由于目前夏其华还无法工作，以致一家人陷入生活困境，所以寻求善心组织的协助，而善心组织古晋理事获悉他的情况后，特进行家访，并为他向组织争取到马币5000令吉，助他渡过生活难关。