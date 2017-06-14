（本报古晋14日讯）议论纷纷的旅游税课题引发连锁效应！新达雅党副主席兼一个马来西亚概念（Gagasan 1 Malaysia）砂州倡导人艾里鲁哈特博士昨日就联邦旅游及文化部长拿督斯里纳兹里发表傲慢的言论进行报案，要求警方及内政部向部长展开调查。

他声称，有鉴于旅游部长发表伤害一个马来西亚精神的言论，同时还对大马旅游促进局与砂旅游局造成伤害，希望首相拿督斯里纳吉立即采取行动把他从内阁中革除以示惩戒。

他指出，砂拉越人无一不对纳兹里发表傲慢兼冷嘲热讽的言论感到愤怒，对方此举也直接冒犯了砂拉越人向来秉持的一个马来西亚精神。

“大马首相拿督斯里纳吉上任后推广的一个马来西亚概念，在全马仅有三个代表，即砂拉越、沙巴及西马半岛代表，我作为砂拉越的倡导人，更是有义务站出来针对纳兹里发表的言论作出回应。”

他认为，部长在回应砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林的言论时尽显流氓风范，对促进砂拉越、沙巴及西马的团结精神带来严重伤害，同时也危及一个马来西亚精神。

他称，旅游部长的言行举止，同时也对许多砂拉越人带来伤害及冒犯，特别是本身加入一个马来西亚概念的倡导活动时，秉持的立场是要大家认同1963年大马立国协议，同时也希望尊重砂拉越人的权益。

他今早针对旅游及文化部长拿督斯里纳兹里就旅游税发表傲慢的言论，特别召开记者招待会时如是指出。

与此同时，艾里鲁哈特博士也对砂州领袖，特别是首长透过首长署发表文告说砂政府退出大马旅游促进局表示认同及支持。

他坦言，本身对拿督阿都卡林的回应表示赞赏及致敬，并表示阿都卡林尽显砂拉越人应有的专业风范及有礼貌，如此的行为理应是旅游部长身份的人应有的。

他也希望，更多政党、非政府组织或人民针对旅游部长发表傲慢的言论向警方报案，朝野政党也应放下政治歧见以维护砂拉越的权益。