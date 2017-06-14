台湾艺人贺军翔3日在面子书宣布已经结婚生女，让外界相当震惊，13日出席活动不免被问到相关问题，自认在感情上很无趣也不浪漫，登记结婚当天才下跪求婚，而听到自己遭爆料是被妻子以怀孕逼婚，他为了保护形象才会答应，他当下立马变脸，说道：「根本无稽之谈，这是恶意中伤！」

贺军翔女儿「美宝」已经4个月大。

据《苹果日报》报导，贺军翔公开婚讯后首度公开现身，直夸老婆是「很棒的人」，坦承就是初恋情人，中间分分合合，2人復合约5年左右，他说：「一直也没其他对象，对我来讲就是一个……跟她的感情非常好。」而且时间也差不多，所以该让大家知道，会一直不公开，就是因为女方不是圈內人，才会去关岛產女，现在也还没有婚纱照，未来有婚礼也不会公开。

此外，贺军翔也承认自己很无趣，知道老婆怀孕的当下只淡淡地说：「哦，好啊，那就生啊。」直到登记结婚当天才求婚，也没有准备戒指，没有像偶像剧般的情节，被问到女方怀孕时他有没有做什么贴心的事，他的回答是「扶她」，虽然不是个浪漫的男人，但他仍强调爱妻是「很棒的人」，更坦然接受自己是公眾人物，一举一动会被放大检视，可是爱妻个性较低调，所以细节不愿透露太多，十分保护家庭。

贺军翔初恋女友6年前被拍到，如今变成贺太太。

对於被爆料女方藉怀孕逼婚，贺军翔不得已才结婚，他说「这剧本编得蛮厉害的」，先前也有在PTT看过类似的，但是不会因此生气，因为听过其它更夸张的传闻，说他在国外跟男生结婚，「可是没有必要为此浪费力气，但如果知道是谁放这消息，我会採取法律行动。」