（本报古晋14日讯）砂州旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林表示，尽管砂拉越政府已宣布其代表退出大马旅游局，大马旅游局仍有责协助推广国内所有州属的旅游活动。

他是于今日在新闻发布会中接受媒体的提问，即大马旅游局是否将协助砂拉越推广于7月14日至16日的雨林世界音乐节时，而作出如是回应。

“不能说我们（砂拉越）的代表退出大马旅游局之后，他们就不需要推广砂拉越的旅游活动了，毕竟我们还是马来西亚的一部分。”

他解释，由于砂拉越拥有自己的旅游实体机构，也即砂旅游局，双方所进行的工作及扮演的角色相似，也因此，州政府才会选择作出退出的决定，以避免工作上的重叠。

“我们会探讨他们（大马旅游局）是否要安置代表在砂旅游局之中，就是用反方向的方式，至少他们的代表参与砂旅游局时，也更明白我们所做的事。”

阿都卡林是于今日出席见证苏黎世保险马来西亚有限公司（ZIMB）与苏黎世回教保险马来西亚有限公司（ZTMB）宣布成为2017年世界雨林音乐节的社会企业责任伙伴仪式时，如是说道。

同时，他也被询及现任首长拿督阿玛阿邦佐哈里任职砂旅游部长时，曾表示将私营化世界雨林音乐节，以便砂旅游局能将更多的心思放在商务发展上，对此有何看法。

他则回应，既然这是首长阿邦佐哈里的想法，该部将进一步的带入探讨之中，惟本身才刚接任旅游部不久，因此不宜对该课题作出发表。