早已昏迷一年多！前美国职篮NBA球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）13日抵达朝鲜平壤进行访问，隨后立即传出消息，遭朝鲜重判15年劳改的美国学生（Otto Warmbier）已获得释放，並搭乘医疗专机返美。但根据他的父母指出，温毕尔早已陷入昏迷一年多，而他们是在一周前才知道这个消息。

综合报导指，温毕尔是维吉尼亚大学（University of Virginia）学生，2015年12月29日抵达朝鲜观光，不料2016年1月1日凌晨2时许，温毕尔却在入住的「羊角岛国际饭店」內拆下墙上的政治宣传標语，並意图將其携带回美；翌日登机出境时因遭到海关查获，当场遭到拘留，並在同年3月遭朝鲜以「敌对行为」、「顛覆国家」等罪名判处15年劳改。

根据美国籍学生的父母声明中指，温毕尔正处於昏迷状態，他是在去年3月受审后不久，被给予一粒安眠药，从此一睡不起。《华盛顿邮报》则报道，朝鲜官员告诉温毕尔的父母，他们的儿子在受审后，或於狱中感染了肉毒桿菌。

据报导，美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）证实温毕尔已经获释，正搭乘国务院派出的医疗专机，准备经由札幌飞回辛辛那提。

虽然终於等到好消息，但温毕尔的父母却向媒体表示，温毕尔在2016年3月受审后不久，疑似因承受不了打击，因此选择服用大量安眠药，就此昏迷不醒，至今仍未醒来。