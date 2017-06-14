（本报诗巫14日讯）诗巫土保党青年团5个支部代表今早在团长阿都甘尼的带领下，针对一名巫裔男子在网络社交媒体脸书上载一些被认为具有煽动和破坏砂州人民和谐的言论，而向警方作出报案。

根据诗巫土保党青年团团长阿都甘尼（43岁）今早在警局报案时指出，他是于本月13日傍晚5时30分左右，在柏迈花园的住家内游览网络社交媒体脸书时该贴文。

而该贴文是由一名账号名为Muhammad Azri于本月12日晚上11时38分所上载。

惟贴文中的内容则指，别太过于骄傲，马来人和马兰诺人在砂拉越只占28%，而达雅人和华人则有78%。然而马来人和马兰诺人在砂州依然还能执政，那主要还是需依靠西马马来人的实力。

此外，贴文中还提到，如果砂州领袖要是真的不懂，那就不要在那里耍流氓。

另一方面，阿都甘尼在报案时亦指出，有网民在网络社交媒体脸书上上载了一部长达8分35秒的短片，而短片的内容，也与上述贴文中的言论相似。

阿都甘尼以及诗巫5个支部，即柏拉旺、武吉阿瑟、都东、南甲和巴旺阿山代表都一致认为，上述贴文和短片中的内容，具有煽动马来西亚各民族间的和谐，同时亦具有在侮辱砂子民和领袖的成分。

为此，诗巫土保党五个支部代表，今早在团长阿都甘尼的带领下，特意到警局向警方作出报案，希望警方在调查后能采取适当的行动。