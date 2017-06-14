（雷克雅维克14日讯）冬天可观赏极光，夏季还可体验永昼，更有蓝湖和间歇泉等特殊景观，冰岛因而成了近年来全球游客喜爱到访的国家之一。惟每年观光客的人数比冰岛人口要多几倍，在带来金钱的同时，也改变了这个岛国。

据《世界报杂誌》（Le Magazine du Monde）报导，冰岛小镇维克（Vik）人口只有572人，但因附近沙滩和冰山风景优美，单单这个小镇，今年截至目前为止，已迎接观光客数量可能达120万人。

而这个小镇也为了应付人数庞大的游客，逐渐增开民宿、扩大马厩规模，还有新餐厅、新的冰川健行行程，也因此必须製作新导览地图，已经扩建过一次的商店还要再度扩建，也有新的旅馆进驻。

虽然小镇为了接待观光客而努力，但到了夏天，方圆50公里內还是一房难求。

报导还指出，除了维克镇，整个冰岛都出现了类似的现象，並举例2006年时，冰岛只有40万名观光客，但到了去年已增至170万人，预估今年会达到230万人。

在这种情况下，有些居民因售地给旅馆而赚了钱，还有很多农人把旧屋改建成民宿，年轻人则去当导游或推出各种休閒活动。

人潮增 意外多

冰岛居民欧拉芙斯多蒂（Halla Olafsdottir）受访时指出，本身原是一名小学教师，现在正经营一间餐厅。她说，原本只是想提供洗手间给观光客，渐渐变成更大的规模。

据她透露，人潮增加的同时，意外也变多，例如去年有中国观光客被浪捲走，今年也有一名德国人在附近海滩罹难，她的儿子还曾为了救人，跳入摄氏3度的冰冷海水中；另外，自驾游的外国人道路意外大幅增加，也有在健行途中因跌落或失温而丧生的游客。

报导提到，观光或许从经济危机中挽救了冰岛，但来来去去的陌生人让部分地区从夜不闭户变成要锁上门，还得在需要保护的苔原旁立起禁止踩踏或野营的警示牌，以及制止游客隨地便溺。