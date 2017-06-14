(本报古晋14日讯)“快闪”集会只为砂拉越人争回一口气！

约70名“砂拉越人的砂拉越”（S4S）支持者与民众参与今早古晋旧法庭前举行历时1小时的快闪集会活动，志在向近日闹得沸沸扬扬的旅游税课题打抱不平！

集会上，与会者高喊“砂拉越人的砂拉越”、伊班语：“Kamek Anak Sarawak”、及“只要仍活着，就会继续奋斗”（Agi Idup Agi Ngelaban）、“希望犹在，气息尚存”等口号；同时，与会者也高举“公投法是全民的权益”、“我们支持砂拉越旅游局退出大马旅游局”等横幅。

据现场其中一名参与者李龙贵受访时，代表发言时表示，今日的快闪活动已事先向警方及内政部申请准证并成功当局的批准，集会的

时间是从上午9时至10时。

尽管如此，现场仍有警员、警察摩托车队、便衣警察、政治部等驻守戒备，以确保聚会和平进行。

他解释，今早举办此活动目的有3个，首项是S4S全力支持砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林拿出《1963年马来西亚契约》的精神，向大马旅游部表达砂拉越反对旅游税的立场。

他说，S4S感谢拿督阿都卡林此举，提醒联邦政府及联邦部长不要忘记此契约的重要性。

“我们用行动表达对砂拉越政府的支持砂拉越旅游局退出大马旅游局的决定，因为砂拉越的旅游景点、航线及旅游配套应该由我们砂拉越来安排及推广。”

他续说，砂拉越复员旷阔，山水美景美不胜收，因此，他也借此活动呼吁，砂拉越的旅游业者，应该用行动来发掘及捍卫砂拉越的旅游业，让这个无烟工业获得更上一层楼的发展。

询及接下来是否还有类似的活动登场一事，李龙贵反呼吁，本地的旅游业者可以挺身而出，自办类似的捍卫活动，并表示，S4S是个民运

团体，没有任何资源。

“倘若本地的旅游业者自告奋勇主办类似的捍卫活动，我们S4S一定会踊跃出席以示支持。”

另一方面，询及722砂拉越独立日即将到来，S4S是否有什么庆祝活动一事，李龙贵卖关子说，届时肯定会有庆祝活动，并劝请人民拭目以待。