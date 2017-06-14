台湾艺人徐乃麟的小儿子徐廷墉日前从美国芝加哥大学毕业，年仅20岁的他將赴耶鲁大学就读有机化学博士班，直接跳过研究所，念5年博士，顺利毕业的话也才25岁，且他一年能够领到3万8千元美金的奖学金（约16万令吉），完全不用父母担心。

徐乃麟刚参加完儿子的毕业典礼，14日录製节目《天天乐財神》，提到儿子6月底会回台湾，8月中回去，准备开学，儿子没要求什么毕业礼物，只希望家人一起吃个饭就好。

关於对儿子的教育方式，徐乃麟说，其实没什么教，就是让小孩適性发展，「像女儿数学很差，但她喜欢画画，现在在台北开画室。」他说当初让他们去加拿大唸书，一方面也是因为台湾升学压力很大，「人生不需要什么学问、功课很好。」他跟太太的教育方式，都让孩子隨性、自由发展。

有时候徐乃麟看他念书自己都感觉很痛苦，但是小儿子完全没这样觉得，徐乃麟还会跟他说：「干嘛那么辛苦，想念就念，不想念就不要念。」刚好小儿子对唸书很有兴趣，不但跳级念博士，还一次申请上4间学校，包括UCLA、耶鲁大学等，最后因为教授建议选择耶鲁。

徐廷墉不仅会念书，也遗传到父母的优良基因，外型阳光帅气，目前有一位韩国女友，两人是大学同学。徐乃麟已见过，他还笑说：「他们开心就好，又不是我要娶她。」