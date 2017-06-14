方力申早前以4450万港幣（约2437万令吉）买下元朗一间屋子，与家人同住当孝顺儿子。他受经营画廊的爸爸方毓仁影响，方力申近年也染指艺术品名画生意，珍藏过百件独一无二的艺术品，还被爸爸爆价值数千万，身家估计近亿。

据香港《东网》报导，方力申与爸爸不但长得像，而且非常健谈，从游泳、篮球、股票到名画买卖都无所不谈。方毓仁经营艺术品画廊生意30年，方力申则从2005年开始买第一幅画作收藏，方力申说：「从我出世就开始接触画，一开始是爸爸介绍，他说这幅画蛮好的，不如你买，不要只是把钱花在其他奢侈品，会贬值，况且男人喜欢收藏东西。」他表示很多艺术品都是独一无二，极具收藏价值，目前他约有过百件收藏品，更被爸爸爆说：「以价格来说有几千万！」加上方力申手上的豪宅，身家估计近亿。方毓仁再爆有客人看上方力申的收藏品，即使可以赚两、三倍，方力申也不肯卖。

方力申与爸爸方毓仁

笑言报导夸大

对於身家过亿这个说法，方力申13日来马为电影《女人永远是对的》宣传造势，接受东方娱乐询问时笑言其实是报导夸大了：「其实是爸爸叫我收藏这些艺术品，日后这些艺术品一直升值，以后我的身家就会过亿啦！」

问到爆出这个新闻，身边的朋友有没有对他刮目相看，方力申续答：「当然不会，等我身家过亿的时候，大家也会身家过亿了。」怕不怕多金形象令身边对象都「向钱看」？他淡定回答：「有钱人到处都是，当然不怕。」他要开玩笑说：「我要找一个比我更有钱的！」

方力申

集中精力做好一件事

父亲节將至，方毓仁表示从不庆祝任何节日，包括生日：「没什么好过的，过一次少一次，我是向死而生，所有节日都是为了小孩，老人家快乐来源是看见孩子快乐。」他透露方力申送过两只名錶给他当父亲节礼物：「结果一只在巴黎被人抢走，一只放在家里，被贼进屋偷走了，所以送来干嘛？」

「飞鱼王子」方力申至今仍是两项香港纪录保持者，原来他的爸爸及爷爷也是游泳好手，方毓仁说：「整个游泳界都传说，想儿子游得好，就好像方力申的爸爸一样。我的生意可以不做，把店关掉去游泳池陪他练习。」他有分享做人哲学：「不需要什么都会，最重要集中精力做一件事，做好一样就够了！我曾代表北京，我爸爸游泳比我好，我儿子游泳比我爸爸好。」

方力申爸爸方毓仁

方力申现在懂事又孝顺，原来也有顽皮的事，他说「有一次我要去练游泳，但走去游戏机中心，打到差不多我才惊醒，看著时钟发现爸爸差不多要来接我，想要冲凉扮练完游泳，怎么知道走著去泳池方向，在大厅和爸爸正面碰撞。他知道我去打机，但没有骂我，只是说：「走啦，回家啦！」你越不骂小孩，小孩就越怕，所以我哭了，因为我本性善良。」

翌日的比赛，方力申游得特別快，更创出新纪录，他笑说：「將內疚化为力量报答番爸爸。」他笑言每当读书成绩不合格、欠交功课或被罚记过，需要家长签名的时间，他就会游得特別快：「一定是最佳纪录，爸爸很开心，之后就会帮我签名。」