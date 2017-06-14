（双溪大年14日讯） 针对一个印裔社群面子书广传印裔男童疑遭诱使吸毒的案件，男童祖母已在周二下午到吉中莪仑警察局报案。

她在报案书中说，其3岁的男孙于本月12日下午3时向她展示7段视频，据悉有关视频相信是男童母亲的男友所拍摄。

男孙祖母观看有关视频后，不知道真偽，也担心男孙的安全，因此在昨天下午4时许到莪仑警察局报案，並向警方说，有意把男孙接回家里亲自照顾。53岁的祖母是住在吉中哈佛园丘內。

警方在接获投报后，已援引2001年儿童保护法令第31（1）条文展开调查，并已鑑定这名印裔男子的身份，目前已展开缉捕行动。

另外，男童的父亲苏古玛冉日与男童的母亲今日也已到警局报案及录取口供。他们已分居，男童母亲目前怀有身孕。

至于男童是否真的被喂食毒品，有待警方抽取其血液和尿液样本做检验才能证实，同时当局也將检查孩子是否曾遭虐待。

一个关注印裔社群的粉丝专页，昨日上午上传3段视频，画面显示一名年约3岁的印裔男童疑似被诱以吸毒，结果在短短数小时內有逾万人转发，更有多人直接將视频转至我国警队的专页，要求警方介入调查。

根据所上传的3段视频，首则视频中，印裔男童的腿上被置放一堆面额分別为10令吉与50令吉的钞票，右手则手持一个吸毒工具。此时，一名男子口操兴都语，向该名男童戏謔地问：「感觉怎样？棒吗？」，但男童却没有回应，只是呆望著镜头。

在次段视频中，在画面外的男子再度询问手持吸毒工具的印裔男童：「是否觉得晕眩？」，男童也没有回应，隨后画面就往下拍男童腿上的现钞，该名男子此时再出声表示：「以后你会需要到这个。」

在最后一段视频中，男童则全身赤裸坐在地上，地板上则放有一个碟子，但碟子上只有少量的白饭与4根小长豆，此时画面外的男子怒喝，要求男童立即吃饭，男童则一脸惊恐。

这3个视频上载后，被分享逾万次，许多网民都对于拍摄视频者以及提供毒品者感到愤怒不已，更有网民「人肉搜索」该名男童母亲的面子书账號，以及疑似该男童母亲男友的面子书账號。