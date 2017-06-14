（华盛顿14日讯）美国司法部长塞申斯，当地时间周二痛斥关于他和俄罗斯共谋介入美国总统选举的说法，是「可憎的谎言」，並拒绝透露和美国总统特朗普对话的细节，而与民主党国会议员爆发口角。

塞申斯当天到参议院出席联邦参议院情报委员会的听证会，就邦调查局（FBI）前局长科米在国会作证时的证词，以及去年总统选举前曾与俄罗斯驻美大使基斯利亚克的秘密会面等事，公开接受质询。

他在听证会上再次否认自己有私通俄罗斯，並承认曾建议特朗普辞退科米。但他拒绝回答是否在特朗普5月9日开除科米前，和特朗普討论科米如何处理「通俄」丑闻调查。

在被问到特朗普是否在塞申斯3月自请迴避调查时表达关切，塞申斯也拒答。他在长达两个半小时的作证中，与咄咄逼人的民主党议员交锋。

民主党参议员海因里希说：「你今天在此举起右手，郑重宣誓所言句句属实，完全吐实。但你现在不是在回答问题。你是在妨碍调查。」

民主党参议员魏登告诉塞申斯：「我认为美国民眾只看到妨碍调查。美国人不想看到有关问题的答案被保留。」塞申斯则说：「我没闭口不谈……我只是遵循司法部政策，不会和总统討论祕密沟通。」

无党派参议员安格斯金质问塞申斯，拒绝回答提问的法律依据何在。塞申斯答道，特朗普尚未提出关于对话的行政特权。

所谓的行政特权，是指总统或行政单位的高阶官员可以提出的权利，对国会或法院保留资讯，俾以保护行政单位的决策过程。

科米司法越权

特朗普上月以科米不称职为由，將他辞退，当时解释是因为听从了塞申斯的建议。塞申斯就此表示，他认为科米决定不就电邮丑闻起诉民主党总统候选人希拉莉，属司法越权，因为FBI的职责只是调查，没有权力决定起诉与否。

塞申斯又说，他建议特朗普辞退科米是出於不满他的工作表现，尤其是他处理电邮丑闻一事的手法。

报导指，塞申斯赴参院作证前，华府焦点转向特朗普是否打算，开除司法部上月指派主持「通俄」丑闻调查的特別检察官米勒。

塞申斯告诉在场议员，他对米勒有信心，但他「不清楚」特朗普是否也是因为他，没有和总统谈论此事。在被问到是否会將米勒解职，塞申斯说，「我不认为我这样作適当」。