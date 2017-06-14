（古晋14日讯 ） 天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪表示，基于內阁的集体责任制，砂拉越的內阁部长不能在国会为旅游税法案投下反对票，至于其他砂拉越国会议员为何没有投下反对票，则要问他们才知道。

旺朱乃迪是昨日接受访问时说，「担任联邦政府內阁部长的砂拉越国会议员，是不能反对政府所提出的法案的。这是共和联邦国家都落实的內阁集体责任制。」

「如果你要知道砂拉越国会议员为什么没有反对这个法案，你就要去问那些没有担任部长的砂拉越国会议员。」

旺朱乃迪同时也是土保党山都望区国会议员。

旅游税法案是在今年4月在国会取得通过，届时五星级酒店每晚必须额外缴付20令吉旅游税，四星级酒店为10令吉，三星级酒店为5令吉，而三星级以下者则须缴付2.50令吉。

砂拉越总共有31个国会议员，扣除5名希望联盟议员后，国阵国会议员总数为25人。其中，有6人担任联邦政府內阁正部长，3人担任副部长，皆必须服从內阁集体责任制。

扣除上述正副部长，国会表决旅游税法案时，仍有16名砂州国阵的国会议员能选择投反对票。

不过，根据国会议会记录，国会下议院深夜表决旅游税法案时，辩论的议员只有5名希望联盟议员，以及独立人士马六甲区国会议员沈同钦，国阵议员完全没有针对该法案辩论。