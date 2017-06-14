（本报赖其平14日特别报导）砂州乡区人口大量转移，导致农事生产大幅锐减，对社会整体而言，士、农、工、商不能各就各位，不仅将引发更复杂的社会问题，未来的粮食不足问题也是一大隐忧。

近10年来，砂州乡区人口的迁移到城市已是一种趋势，年轻新生代在乡区接受了中等的学校教育之后，已有大部分选择离开各自原居地，有的进入高等学府持续深造，有的进入职场，在城市里谋生，已经少有乡区的年轻新生代愿意追随老一辈的生活轨迹，持续在乡区里进行刻板的农耕生活。

这种现象的形成主要有两个因素，包括学校教育的普及乡区。当乡区学生接受了中等学校教育，有了一定学识之后，很少人愿意呆在乡区，他们

不是寻求深造的机会，就是到城市寻觅工作，更为重要的是目前在乡郊地区缺少可以提供固定薪金的工作机会。一些地区虽然油棕种植业开始兴起，但是项农耕发展领域的工作并非乡区年轻人的首选，何况这是一种每天都需汗流浃背、使用大量人力运作的工作，更需吃尽苦头，才能见到预期成果。

乡区人口少非好现象

一个地区的人口多是集中在城市，城市以外的地区人口稀少，并非健全的社会现象，城市地区人口过多，最为明显的就是造成交通拥挤，而且公共设施难以应付需求，环境周遭的卫生问题更为棘手，倘若城市边缘出现非法木屋林立绝非好现象。

全球一般已高度工业化的国家，其策略依然着重于农耕业发展，达致工农并重，工商农业各就各位，平衡发展，各取所需，然而在砂州仍无法做到这一点，州政府并未对乡区人口不断流失而采取有效对策，乡民的大量涌入之后正逐渐为城市增加压力，尤其是城市交通拥挤问题更甚难纾解，长远下去城市问题将更为严重。