（本报美里14日讯）旅游税争论课题越演越烈，东西马各界的言论有争锋相对之势，但是双方必须克制，切勿造成砂拉越与联邦的进一步撕裂。

俞小珊认为，作为理智的砂人，我们固然不认同纳兹里的粗俗言论，但是也不愿意看到砂人过于情绪化的表现。文明回应，理性辩论，这是砂人应坚持的心理素质。

就事论事勿情绪化

砂人联党中央宣教秘书兼埔奕支部主席俞小珊今日发表文告如此呼吁。他说，许多网民针对联邦旅游与文化部部长纳兹里出言不逊辱及砂旅游、艺术、文化与青年体育部部长阿都卡林都表现得愤愤不平，并强烈反击，站在维护砂人权益的立场，这是可以理解的。

他赞扬砂人表现团结，发出强大的声音让联邦知道我们不容欺负，这是自主权意识的觉醒，也维护砂人的利益不容遭剥夺。

但是，他也希望网民展现最大的理性与克制来就事论事，有理有据提出反驳的意见，切勿情绪化或点燃仇恨联邦的怒火，这样只会使东西马人民的感情走向分裂，不利国家团结。

俞小珊说，砂拉越人很早便接受英国儒雅文化的影响，理性而文明，而华族中华文化体现仁爱，砂各族也都表现得温和谦恭，砂人应该继续展现这种特殊文化，不与其他非理性者一般见识。

争论越演越烈

他说，毕竟东西马普通人民都有兄弟之情，互动密切，相处融洽，互相依赖，切勿因旅游税课题扩大成两地人民的骂战，进而伤害人民的感情，摧毁好不容易建立起来的凝聚力。

他说，随着这个事件的延烧，一些网民这几天来的言论愈趋激烈，甚至演变成人身攻击或互相丑化，势将影响互信，也造成东西马人民的撕裂。

他说，阿都卡林以深湛的法律知识、以1963立国契约来质疑联邦对砂拉越实施旅游税的合理性，是理性而有根据的做法，绝不是凭空想象，也没有超越辩论的范围。这就是砂人文明的体现，值得赞扬。